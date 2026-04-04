Bez nevzhledných technologických zařízení, která jsou umístěná v bytové zástavbě, uprostřed sídlišť, na předměstích, ale i na místech skrytých pohledům, se spolehlivé dodávky elektřiny do domácností neobejdou. Když už ve veřejném prostoru musejí stát, tak ať k něčemu vypadají.
ČEZ Distribuce se proto v roce 2024 rozhodla síť svých trafostanic po celé republice vizuálně vylepšit. „Tým sprejerů je pomaloval prozatím v devíti městech Plzeňského kraje. Zatím dvě poslední trafačky dostaly nový kabát v Horažďovicích a v plzeňské Doubravce,“ informoval mluvčí skupiny ČEZ pro západní Čechy Karel Samec.
Narazit na ně však mohou lidé i v Železné Rudě, Sušici, Klatovech, Domažlicích, Rokycanech, Blovicích a Plané u Mariánských Lázní. Nejvíce jsou ovšem vidět právě v Plzni, kde barevný vzhled dostalo deset trafaček.
„Z toho čtyři jsou na Doubravce. Konkrétně ve Sluneční ulici, kde trafačku zdobí motiv pingpongové herny s elektrokolem. Další je v ulici Pod vrchem. Tam je fotoateliér se sportovním autem. V Těšínské ulici je filmový ateliér s kamerou a siluetou statného losa a v Polední ulici je svářečská dílna se skulpturou velké kočky,“ popsal některé proměny Samec.
Sprejeři nedávno dokončili také motiv observatoře s teleskopem a sedícím medvědem na objektu u mateřské školy v Mayerově ulici v Horažďovicích na Klatovsku.
V regionu bude mít novou barevnou fasádu do konce letošního roku celkem 30 trafostanic. Sprejerům ještě zbývá pomalovat 7 objektů.
„Naše transformační stanice pravidelně opravujeme a udržujeme, a to včetně fasády. Jsou součástí veřejného prostoru a zároveň naší vizitkou. Záleží nám proto na tom, jak vypadají,“ říká Jan Illich z regionálního zastoupení ČEZ Distribuce.
Sprejeři vytvářejí na trafačkách iluzivní pohled do jejich vnitřku. Asi málokdo mohl kdy nahlédnout do jejich útrob, a tak si lidé mohou představovat, co všechno by trafostanice mohly ukrývat – garáž, knihovnu, kadeřnictví, zkušebnu kapely, kuchyni, sklad robotických psů...