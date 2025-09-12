Tragická nehoda se stala 30. května kolem půl jedenácté v noci. Tramvaj jedoucí ze čtvrti Bory srazila mladíka na Masarykově náměstí a vlekla ho až na křižovatku ulic Klatovská, Smetanovy sady a Husova.
Zdevastované tělo vypadlo a zůstalo ležet na silnici v tratolišti krve.
|
Zřejmě přelézal spřáhlo a tramvaj ho uvláčela, míní odborář dopraváků o tragédii
Policisté nyní vysvětlili, jak k jeho smrti došlo. „Pětadvacetiletý muž se v prostoru zastávky pokusil projít mezi tramvajovými vozy. Ve chvíli, kdy se nacházel mezi oběma vozy, došlo k rozjezdu tramvajové soupravy a k následnému střetu s druhým tramvajovým vozem,“ popsala policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Dodala, že kriminalisté tak případ v uplynulých dnech odložili. „Z prověřování vyplynulo, že se nejedná o podezření z trestného činu,“ uzavřela mluvčí.
Řidič tramvaje o muži vůbec nevěděl, protože mezi jednotlivé vozy nevidí.