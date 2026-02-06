Seniorka vběhla před tramvaj, zůstala zaklíněná pod soupravou. Je vážně zraněná

V nemocnici bojuje o život třiasedmdesátiletá žena, kterou ve čtvrtek v noci srazila v Plzni tramvaj. Seniorka zůstala ležet pod soupravou, hasiči museli k jejímu vyproštění použít hydraulické zvedáky a klíny.
V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena skončila pod soupravou. (5. února 2026) | foto: HZS Plzeňského kraje

Neštěstí se stalo na Koterovské třídě v plzeňských Slovanech po desáté hodině večer.

„Podle dosud zjištěných skutečností žena náhle vběhla před projíždějící tramvaj, následně upadla a zůstala ležet v kolejišti. Řidička tramvaje na vzniklou situaci reagovala okamžitým brzděním, avšak střetu již nebylo možné zabránit,“ popsala vážnou kolizi policejní mluvčí Michaela Raindlová.

V plzeňských Slovanech se ve čtvrtek v noci střetla tramvaj s chodkyní. Žena skončila pod soupravou. (5. února 2026)

Na místo okamžitě vyrazily jednotky ze všech tří plzeňských hasičských stanic.

Jako první dorazili na místo policisté z obvodního oddělení Plzeň 2, kteří vážně zraněné ženě okamžitě poskytli první pomoc. Krátce poté také policisté ze speciální pořádkové jednotky. Vzhledem k závažnosti události byl na místo povolán rovněž velitel policie.

„Protože policisté poskytovali předlékařskou pomoc a protože ji prováděli kvalitně, mohli se hasiči zaměřit na její vyproštění zpod tramvaje,“ uvedl mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.

Kvalitní předlékařskou pomoc ocenil také zasahující lékař ze záchranné služby. „Náš lékař by chtěl poděkovat všem spolupracujícím složkám za perfektně provedou předlékařskou pomoc, která ženě v daný okamžik zachránila život,“ vyzdvihla mluvčí záchranné služby Andrea Divišová.

Hasiči museli ženu zpod soupravy nejprve vyprostit. „Využili jsme k tomu hydraulické zvedáky a také klíny proti samovolnému pohybu. Ženě jsme také poskytovali kyslíkovou terapii a řídili se pokyny lékaře,“ pokračoval Poncar.

Tramvaj srazila v Plzni chodkyni, hrnula ji před sebou několik metrů

Záchranáři si ženu po vyproštění převzali do péče, na místě ji ošetřili, zajistili a ve velmi vážném stavu odvezli na emergency Fakultní nemocnice v Plzni na Lochotíně.

Zraněné ženě policisté nemohli vzhledem k jejímu zdravotnímu stavu provést dechovou zkoušku, nařídili proto odběr krve ve zdravotnickém zařízení. „Dechová zkouška u řidičky tramvaje byla s negativním výsledkem. Ke zranění dalších osob nedošlo,“ uzavřela policejní mluvčí.

Jak přesně se kolize chodkyně s tramvají odehrála, nyní zjišťují policisté. Ke zdokumentování a zaměření nehody na místo vyjížděl i tým dronařů z Drony SIT.

