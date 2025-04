Trať na Vinice začnou stavět v příštím roce, místo konečné bude točna

Projekt tramvajové trati na plzeňské sídliště Vinice propagovala v roce 2021 neobvykle Správa veřejného statku města Plzně usazením tramvaje do míst, kde by jednou měla kolejová doprava sloužit. (14. září 2021) | foto: Martin Polívka, MF DNES

„Na projektu se pracuje. Předpokládám, že do konce volebního období bude stavba trati na Vinice zahájena,“ prohlásil. Podle náměstka oproti původním plánům došlo ke změně v umístění konečné, která měla být na Mikulášském náměstí.

„Změnilo se to v projektu z úvraťové konečné na Vinicích na klasickou točnu. Na druhém konci se počítá s tím, že by se tramvaje točily v sadech Pětatřicátníků,“ řekl Tolar.

Podle náměstka je v plánu vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby v období mezi dubnem a srpnem příštího roku. „A předpokládáme zahájení prací v září 2026. Počítáme s cenou stavby 950 milionů a dotace by měla být ve výši 85 procent,“ konstatoval.

Tramvajová trať na Vinice bude dlouhá 1,5 km

Bývalý náměstek primátora pro dopravu Michal Vozobule z TOP 09 je rád, že se na projektu, který se připravoval už v minulém volebním období, pokračuje, i když tvrdí, že očekával rychlejší tempo. „Ale docela mě mrzí, že konečná už nemá být na Mikulášském náměstí, kdy by lidé novou linkou dojeli až k hlavnímu nádraží,“ řekl.

Domnívá se, že pokud bude konečná v sadech Pětatřicátníků, bude důležité, jak se záměr vypořádá s úpravou veřejného prostoru. To je podle něho velmi podstatné i v případě nové trati na sídlišti Vinice. „Bylo by dobré, aby zůstala dřív naplánovaná podoba. Ne aby se do středového pásu komunikace pouze nainstalovaly koleje, ale aby ulice Na Chmelnicích získala podobu příjemné městské třídy a stala se osou území,“ konstatoval.

Na sídlišti Vinice bydlí zhruba osm tisíc lidí a s dalšími přibližně pěti tisíci se počítalo v plánované výstavbě v rámci projektu Vinice-sever. Celá trasa uvažované tramvajové trati v ulici Na Chmelnicích je územně připravena na vložení kolejí.

Podle Miroslava Klase ze Správy veřejného statku další plánované rozšiřování bytové výstavby podle projektu Vinice-sever znamenalo nový podnět k realizaci tramvajové trati. Tramvajová doprava by umožnila efektivně zvýšit přepravní kapacitu a spolehlivost veřejné dopravy v oblasti. Lepší veřejnou dopravou by došlo ke snížení počtu cest automobilů po městě. Tramvajová trať by zároveň představovala pro Vinice významný městotvorný prvek, který bude impulzem k dalšímu rozvoji lokality.

Tramvajová trať na Vinice bude mít délku 1,5 kilometru. Její začátek bude v odbočce z tramvajové trati za zastávkou Zoologická zahrada na Karlovarské třídě. Trať povede ve středním dělícím pásu ulice Na Chmelnicích až na konečnou u křižovatky s ulicí Znojemskou.

Výstavba panelového sídliště Vinice byla zastavena v souvislosti se společenskými změnami po roce 1990, kdy se stavebně podařilo dokončit jen její část jižně od ulice Na Chmelnicích. Později panelovou výstavbu doplnily činžovní a rodinné domky Obytné zóny Sylván. Veřejnou dopravu v území zajišťuje velmi vytížená autobusová linka číslo 41.