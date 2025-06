„Totožnost člověka stále ještě nemáme, čekáme na výsledky testů,“ řekla v pondělí policejní mluvčí Michaela Raindlová. Policisté kromě toho nadále zjišťují, jak k tragédii došlo.

Tramvaj jedoucí z Borů usmýkala muže v sobotu kolem půl jedenácté večer. Vláčela ho několik stovek metrů, než zdevastované tělo vypadlo a zůstalo ležet na silnici v tratolišti krve.

Řidič tramvaje žádný střet s člověkem nezaznamenal. „V pátek 30. května došlo ve večerních hodinách mezi zastávkou T. G. Masaryka a U Práce ke střetu tramvaje s chodcem, který srážku bohužel nepřežil. Nehodu aktuálně řeší policie, které jsme předali veškeré informace včetně záznamu z nehodové kamery a i nadále jí poskytujeme součinnost s vyšetřováním,“ sdělil ředitel Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) Jiří Ptáček. Co se podle něj mohlo stát, odmítl povědět.

Šéfa odborů PMPD a řidiče trolejbusů Roberta Paška ihned napadlo, jakmile se o nehodě dozvěděl, jestli nešťastník neprolézal mezi vozy. Šofér ho tak nemusel vůbec vidět. „Mezi tramvajemi jsou spřáhla, a pokud někdo nechce čekat, až se tramvaj například rozjede na semaforech, řekne si, že jí projde právě tudy. Souprava pak při rozjezdu může cuknout, člověk spadne a tramvaj ho usmýká,“ uvažoval Pašek.

Dodal, že se neštěstí stalo v pátek večer, kdy dotyčný mohl být i pod vlivem alkoholu, a to se pak rodí v hlavách různé nápady. Další možnou verzí je, že se muž mezi tramvajovými vagony vezl.

„Cestujícím bych doporučil, aby nevstupovali do kolejiště, nesahali na tramvaj, která ještě nezastavila, a jakmile se rozsvítí nápis nenastupujte, nevystupujte, měli by to respektovat. Děti někdy dobíhají tramvaj a pak jim uvíznou ručičky ve dveřích. Běží, vidí nápis nevystupujte, nenastupujte, a stejně chtějí nastoupit. Asi si myslí, že je to poslední tramvaj, která ten den přijede,“ říká ze zkušeností Pašek.

Připustil, že v noci, stejně jako v mlze či v dešti, je snížená viditelnost a že tedy šoféra tramvaje mohly tyto podmínky ovlivnit a muže nemusel vidět.

Na adresu kvality řidičů PMDP Pašek uvedl, že dopravní podnik už není v situaci, kdy by musel kvůli nedostatku řidičů brát každého, kdo se přihlásí, ale může si vybírat.

„Platové i další podmínky jsou totiž dobré. Už to není tak, že bereme každého, ale vybíráme si, navíc nás hlídá nejen silniční, ale i drážní zákon, šoféři musí mít mnoho bezpečnostních školení,“ poznamenal Pašek.

Řidič, který řídil v sobotu tramvaj, měl dechovou zkoušku na alkohol i orientační test na přítomnost omamných a psychotropních látek negativní.

Kdy bude zjevné, co se přesně stalo, není v tuto chvíli jasné. Podobná nehoda, která skončila také tragicky, se stala v Plzni na konci února. Šetření podle mluvčího PMDP Reného Vávra ještě stále není u konce. Tramvaj tehdy zachytila muže na tramvajovém pásu v točně u zastávky Světovar a vláčela ho téměř kilometr.