Jeden koncert nestačil. Zlatého slavíka doprovázel třemošenský orchestr Tremolo

Valentýna Bílá
  8:42aktualizováno  8:42
Členové orchestru Tremolo při ZUŠ Třemošná mají za sebou nevšední zážitek. Vůbec poprvé dostali příležitost zahrát si v pražském divadle Hybernia a navíc po boku zlatého slavíka Václava Noida Bárty a jeho kapely. O vánoční koncert, který se nesl v duchu filmových písní a melodií, byl tak obrovský zájem, že museli přidat ještě další dva.

Členové Třemošenského laskavého orchestru Tremolo se s Václavem Noidem Bártou setkali na pódiu už dříve. V květnu ho doprovázeli na koncertě na plzeňském náměstí Republiky v rámci Slavností svobody a pak v září v Hrádku u Rokycan u příležitosti 700 let od založení města.

Teď na spolupráci navázali znovu a domluvili se na společném koncertě v pražském divadle Hybernia. „Václav Noid Bárta dal orchestru příležitost zahrát si na místě, kam by se jen tak nedostal. A pro něj to byla naopak příležitost zahrát si s velkým orchestrem,“ vysvětlila spojení ředitelka ZUŠ Třemošná Jarmila Žižková.

Jeden koncert nestačil, přidali další dva

Dodala, že doprovázet Václava Noidu Bártu byl velký zážitek. „Šla z něj obrovská energie, nabídl posluchačům to, co se jim líbí, a pobavil je. Bylo vidět, že si Tremola váží,“ vypráví ředitelka a dodává, že o vstupenky na Vánoční koncert nazvaný Filmové Vánoce byl obrovský zájem.

„Byly vyprodané ještě před vyhlášením ankety Český slavík, kde Noid zvítězil v kategorii Zpěvák roku. Přidal se proto druhý a třetí koncert, oba dopadly úplně stejně. Vyprodáno do posledního místa. Nedostalo se ani na všechny rodiče dětí, které v Tremolu hrají,“ vylíčila.

Orchestr Tremolo při ZUŠ Třemošná měl tu čest si zahrát po boku zlatého slavíka Václava Noida Bárty. Zájem o vstupenky na koncert Filmové Vánoce byl tak obrovský, že přidali ještě další dva koncerty.
Snímek z koncertu Filmové Vánoce v pražském divadle Hybernia
Po prvním odehraném koncertě, kde nechyběla Noidova kapela, se zpěvák nechal slyšet, že je hrozně nadšený z atmosféry, která na koncertě vznikla. „Členové kapely se skvěle doplňovali s naším orchestrem. Střídali se třeba na bicí nebo se propojily basové kytary,“ vzpomíná na pondělní a úterní koncerty ředitelka.

Rodinná atmosféra

Zazněly na nich hity jako Trezor, Svítí slunce nad hlavou, Když jdou na mužskýho léta, Hrnečku vař, Jedním tahem, Den přeslavný. Přiznává, že vánoční koncerty byly úžasné, muzikanti byli nadšení, ale zároveň to pro ně bylo velice náročné. O to víc, když měli před sebou ještě čtvrteční vánoční koncert v plzeňském Parkhotelu.

Koncerty měly rodinnou atmosféru, Bárta pozval na pódium i svoji manželku, tanečnici Elišku, a mikrofon si vzaly do rukou také jeho dcery. Klan Bártů doplnil také dirigent Tremola Dalibor Bárta, jenž je zpěvákovým bratrancem.

Dalibor Bárta je také dirigentem muzikálového orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Tremolo založil v roce 2004 a v posledních deseti letech je nejlepším orchestrem v České republice ve své kategorii. Nejdříve se jednalo o partu několika žáků ZUŠ Třemošná a jejich učitelů, dnes orchestr čítá na 80 členů, ať už jde o studenty školy, nebo její absolventy. Jak s úsměvem ředitelka ZUŠ Třemošná popsala, nikdo nechce orchestr opustit.

Aktuálně nejmladším členem orchestru je třináctiletý trumpetista, který měl tu čest si tento týden v pražské Hybernii zahrát. Repertoár orchestru se opírá převážně o muzikálové a filmové melodie, ale na své si přijdou i milovníci swingové hudby. Tremolo vítězí na různých školních soutěžích, hrál například v Chorvatsku či ve Španělsku, pravidelně těší publikum na domácí půdě ve Třemošné během jazzového festivalu, organizuje charitativní koncert v Záluží či se letos účastnil spolu s muzikálovými herci z Divadla J. K. Tyla v Plzni charitativní akce na podporu Centra Hájek.

Spolupráce Tremola s Václavem Noidem Bártou rozhodně vánočními koncerty neskončila. Příští září se sejdou během slavnostního otevření zbrusu nového kulturního domu ve Třemošné. „To se na pódiu sejdou rovnou tři Bártové,“ vypíchla z plánované akce ředitelka. Kromě Dalibora a Václava Noida to bude ještě zpěvák Dan Bárta, známý ze skupin Alice či z jazzového projektu Illustratosphere.

