Auta se vrátila na obchvat Třemošné. Průjezd kruhovým objezdem ale řídí semafory

Petr Ježek
  13:12aktualizováno  13:12
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Se začátkem školního roku se auta vrátila na obchvat Třemošné na Plzeňsku. Ředitelství silnic a dálnic už má opravenou mostní estakádu, stavební firma ještě přebudovává klasickou křižovatku v křížení obchvatu a silnice Záluží – Třemošná na kruhový objezd. Průjezd staveništěm okružní křižovatky řídí semafory, sjízdná je zatím jen polovina blíže k Záluží.
V Třemošné u Plzně už se znovu jezdí po obchvatu poté, co silničáři zprovoznili alespoň polovinu nového kruhového objezdu mezi Třemošnou a Zálužím. (1. září 2026)
V Třemošné u Plzně už se znovu jezdí po obchvatu poté, co silničáři zprovoznili alespoň polovinu nového kruhového objezdu mezi Třemošnou a Zálužím. (1. září 2026)
V Třemošné u Plzně už se znovu jezdí po obchvatu poté, co silničáři zprovoznili alespoň polovinu nového kruhového objezdu mezi Třemošnou a Zálužím. (1. září 2026)
V Třemošné u Plzně už se znovu jezdí po obchvatu poté, co silničáři zprovoznili alespoň polovinu nového kruhového objezdu mezi Třemošnou a Zálužím. (1. září 2026)
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V Třemošné si lidé po třech a půl měsících konečně trochu oddechli, přes 10 tisíc aut už jim denně neprojíždí napříč celým městečkem. Šoféry, kteří nechtějí čekat u semaforů, tamní starosta Jaromír Zeithaml zrazuje od toho, aby místo po obchvatu zkoušeli dál projíždět přes město.

„V sídlišti nás čekají práce na vodovodním řadu, ty zasáhnou až do bývalé silnice první třídy, po které teď vedla objížďka přes město. S pracemi na vodovodu budou spojená také nějaká omezení. Sjížděním z obchvatu si řidiči opravdu nepomohou,“ varuje třemošenský starosta Jaromír Zeithaml.

Přestavba původní klasické křižovatky na kruhový objezd odstraní na obchvatu Třemošné jedno ze dvou nejnebezpečnějších míst. Právě tady se stala řada těžkých dopravních nehod, kdy řidiči na obchvatu často nedodržovali maximální povolenou rychlost a šoféři přejíždějící mezi Třemošnou a Zálužím zase podceňovali rychlost aut na hlavním tahu.

Jedno auto za druhým. Kvůli uzavírce obchvatu město čelí návratu tranzitní dopravy

Kvůli tomu na hlavním tahu byla před křižovatkou snížená rychlost na 70 kilometrů v hodině. Kruhový objezd, který vzniká současně s obchodním centrem budovaným v sousedství silnice spojující Plzeň se Žatcem a Mostem, už donutí všechna auta zpomalit.

Kruhová křižovatka má být podle aktualizovaného harmonogramu prací hotová do konce letošního října. Po polovině blíže k Záluží jezdí auta od začátku září kyvadlově, provoz tam řídí semafory. Teď dělníci s technikou budují druhou polovinu s napojením do Třemošné.

Podle starosty aktuálně není možné co nejkratší cestou projet mezi Třemošnou a Zálužím, které také spadá pod Třemošnou. Lidé mířící z Třemošné do Záluží tak musejí najet na obchvat buď ve směru od Plzně, nebo v křižovatce U Diany – ve směru od Kaznějova – a jet směrem ke kruhové křižovatce. Když budou mít při kyvadlovém provozu na semaforech zelenou pro vjezd do staveniště, z obou směrů mohou na Záluží odbočit.

18. května 2026
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