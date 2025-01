Natočil místa legendární Popelky. Jeden záběr byl pro Šumavana oříškem

Richard Brož natočil a vyfotografoval už místa, kde se natáčela filmová trilogie Pod Jezevčí skálou, Na pytlácké stezce a Za trnkovým keřem, dále Anděl Páně a film Král Šumavy. Po zveřejnění posledního srovnávacího videa z pohádky Princezna ze mlejna slíbil, že se vrhne na Tři oříšky pro Popelku.

„Popelce jsem věnoval zhruba tři měsíce, najezdil jsem stovky kilometrů. Pátral jsem po místech, kde se natáčelo, zjišťoval informace, kde se dalo. Hodně čtení, hodně telefonátů. Pak jsem si místa objel v době, kdy ještě nebyl sníh. Protože až by napadl, hledal bych je složitě. No a pak jsem pro změnu zase čekal, až sníh napadne,“ vzpomíná s úsměvem šumavský patriot a vysvětluje, že chtěl, aby srovnávací video bylo co nejvěrohodnější.

WeLoveŠumava Tři oříšky pro Popelku po 51 letech.

Tohle nám dalo zabrat.

Stovky kilometrů, několik telefonátů včetně telefonátu s Jirkou Strachem nebo třeba i s maskérkou Popelky, procházení lokalit s Pepou, který v 16 letech jezdil ve filmu na koních, spousty čtení a vyptávání se.

Tolik zajímavostí co se člověk během natáčení a hledání dozvěděl.

Budeme rádi, když nám napíšete jak se vám video líbí....

Díky všem, kteří jakkoliv pomohli.

A na následující jaro pro vás máme ještě jedno překvapení!

Krásný první svátek vánoční!

#welovesumava

#prostemilujemesumavu 0 0

Velké štěstí měl například na vodním hradu Švihov, kde se před 51 lety natáčela většina scén. Sníh se tam začal snášet na Štědrý den. „Bylo vůbec štěstí, že sněžilo, to už dnes bývá v takové nadmořské výšce téměř rarita. Půl hodiny jsem čekal, než přestane, a pak jsem začal natáčet. Přijel jsem domů a večer u stromečku jsem videa stříhal,“ vypráví Brož a dodává, že vydání videa plánoval už dlouho dopředu na první svátek vánoční. Takže Švihov s bílou peřinou stihl na poslední chvíli.

Pětadvacátého prosince ho zveřejnil na sociálních sítích a mělo hned velký úspěch. Na facebooku ho shlédly čtyři miliony uživatelů a další milion na Instagramu. „Čtenáři byli nadšení, psali mi třeba z Norska, že i u nich je naše Popelka stále populární. Psala mi žena, že její teta půjčovala hercům koně...,“ vypíchl některé ohlasy.

Na poslední chvíli se také rozjel do německého zámku Moritzburg, kde si filmová Popelka zatančila s princem a kde ztratila střevíček. „Pořád jsem čekal na sníh, nakonec jsem musel natáčet bez něj,“ připustil drobnou vadu na kráse.

Se sněhem to nebylo na Švihově lepší ani před 51 lety. Filmový štáb ho tam musel přivézt ze Šumavy. „Původně se Popelka měla natáčet jen na Švihově. Protože ale během natáčení začalo na Šumavě sněžit, štáb se tam rozjel. A natáčel tam, kam zkrátka cestou na Šumavu s technikou dojel,“ uvádí Brož. Takže například scéna, kde se v rybníku topí kočár, je z vesničky Mezihoří u Švihova. Ovocný sad, přes který jde Popelka s koněm Juráškem, leží mezi Švihovem a Mezihořím. Další scéna se natočila u Onoho světa, nebo v místě zvaném U obrázku u Javorné.

Richarda Brože potrápilo ale jedno místo, které usilovně hledal dlouhé tři měsíce. Kvůli němu volal i režiséru Jiřímu Strachovi, který má bohaté zkušenosti z natáčení na Šumavě, aby mu poradil, kde a jak hledat. Získal také kontakt na osmdesátiletou ženu, která tehdy líčila herce ze Tří oříšků pro Popelku. Ale ani ta přesně nevěděla, kdo se místo nachází.

Richard Brož byl úspěšný až poté, co zveřejnil mapu míst, kde se pohádka natáčela. „Najednou se mi ozval člověk s tím, že je škoda, že tam nemám právě to místo a rovnou mi řekl, kde je. A já ho mám hned za barákem, na potoce Řezné v Železné Rudě,“ netají se překvapením.

Spojil se pak s pánem, který žije v chatě hned vedle a který si na natáčení moc dobře vzpomíná. Třeba na to, jak dával hercům rum na zahřátí, jak se u něj byla Libuše Šafránková ohřát. Dřevěná lávka přes potok tam prý ještě dlouho byla, dnes už po ní není ani památky.

Štěstí měl Brož také na dalšího pamětníka, Josefa Fialu, který žije u Plzně. Tehdy mu bylo šestnáct let a zaskakoval za herce, kteří neuměli jezdit na koních. „Vzal jsem ho na výlet po Šumavě a on mi mi ukázal filmová místa a přitom vyprávěl. Povídal, jak velká sranda byla s Vladimírem Menšíkem, pořád prý povídal vtipy. Od rána do večera. Ve scéně, kdy Menšík jede s povozem s koněm, prý byl v kočáru schovaný pod kobercem, aby nebyl vidět, a tahal za otěže,“ odvyprávěl historku.

Tajemství Tří oříšků: těhotná Popelka (1. 12. 2017)