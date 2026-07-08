Tři úterní požáry polí a lesa v Plzeňském kraji způsobily statisícové škody

Tři velké požáry, které v úterý v Plzeňském kraji zaměstnaly desítky profesionálních i dobrovolných hasičů, způsobily škody za stovky tisíc korun. Od odpoledne hasiči likvidovali požár lesa východně od Brodu nad Tichou na Tachovsku, požár pole nedaleko Kšic na Tachovsku a hořící strniště a část sklizeného pole u Štichovic na severním Plzeňsku. Šíření ohně podporoval silnější vítr. U požáru lesa prováděli poslední práce ještě dnes dopoledne, řekl dnes ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Příčinou požáru lesa u Brodu nad Tichou byly jiskry ze spadlého drátu elektrického vedení, řekl mluvčí. Požár v komplikovaném terénu na pomezí Plzeňského a Karlovarského kraje zasáhl i do korun stromů. Velitel zásahu si vyžádal leteckou pomoc s hašením. Vrtulník Black Hawk s bambivakem večer provedl osm shozů vody, uvedl Poncar. Škoda po požáru je asi 200.000 korun, nevznikla na vzrostlých stromech, ale především na oplocence.
U Kšic na Tachovsku hořelo pole na ploše asi 12 hektarů. Příčinou byla s největší pravděpodobností jiskra, která odlétla od žací lišty stroje. Oheň způsobil škodu 300.000 korun. U Štichovic na severním Plzeňsku zachvátil požár strniště a části sklizeného pole o rozloze kolem šesti hektarů.
V červenci hasiči v Plzeňském kraji hasili do dneška šest požárů polního porostu a trávy a čtyři lesní požáry. Loni za stejnou dobu to bylo 13 lesních požárů a devět požárů polí a trávy, vyplývá ze statistik hasičů.