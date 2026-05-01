Třiatřicetiletý muž zemřel při nehodě na Domažlicku, narazil autem do stromu

Při dopravní nehodě na Domažlicku zemřel ve čtvrtek večer třiatřicetiletý muž. Dnes o tom informoval krajský policejní mluvčí Ondřej Hodan. Podle předběžných statistik policie a informací ČTK se jedná o třetí úmrtí na silnicích Plzeňského kraje v průběhu letošního dubna.
"Dle dosud zjištěných skutečností jel muž s vozidlem Volkswagen Passat po silnici čtvrté třídy ve směru na Horšovský Týn a z dosud přesně nezjištěných příčin vyjel s vozidlem mimo komunikaci, kde narazil do stromu," uvedl mluvčí. U muže byla nařízena soudní pitva. Nehodou a jejími okolnostmi se podle Hodana budou nadále zabývat kriminalisté z územního odboru Domažlice.
Nehoda se stala po 18:30. S vyprošťováním, řízením provozu a odklízením následků nehody pomohli na místě také hasiči z jednotek z Domažlic, Meclova a Horšovského Týna. Silnice byla do 22:30 zcela uzavřena, dodal Hodan.