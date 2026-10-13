Trnkův odkaz přivede do Plzně světovou ilustraci, zaměří se na člověka i přírodu

Na sympoziu pojmenovaném po plzeňském rodákovi, výtvarníkovi Jiřím Trnkovi, se od 20. do 22. října v Plzni sejdou světové osobnosti současné ilustrace a animace. Na Jiří Trnka International Symposium převezmou Cenu Jiřího Trnky italská ilustrátorka Beatrice Alemagnaová, mexický ilustrátor Juan Palomino a Internationale Jugendbibliothek z Mnichova. Letošní ročník se zaměří na to, jak mohou ilustrace a animovaný film mluvit o životě, společnosti i vztahu člověka k přírodě. ČTK to dnes řekla Andrea Čandová, mluvčí Západočeské univerzity, jejíž Fakulta designu a umění Ladislava Sutnara akci od roku 2021 pořádá se souhlasem rodiny Jiřího Trnky.
Tři dny přednášek, prezentací a diskusí podle ní nabídnou pohled na současnou ilustraci a animaci z různých zemí i různých tvůrčích přístupů. Literární část přinese podněty pro práci s dětskými čtenáři, mimo jiné prostřednictvím projektu Mosty ke knihám.
"Pro naše studenty jde o mimořádnou příležitost setkat se s nejvýznamnějšími profesionály z oboru a učit se od nich," řekla o sympoziu jeho umělecká ředitelka Renáta Fučíková, která je na plzeňské fakultě vedoucí ateliéru didaktické ilustrace. Od smrti Jiřího Trnky uplynulo téměř 60 let, jeho knihy podle ní ale stále vycházejí a jeho filmy se vracejí k divákům. "Letošní ročník jsme zasvětili otázce, která dnešní studentstvo zajímá ze všeho nejvíc. Téma Síla života - dynamika, vitalita, empatie nabídne zcela jiné pohledy než předchozí ročníky, protože se týká přírody a její udržitelnosti. Pozvali jsme hosty, o nichž vím, že se dlouhodobě zabývají problematikou živoucí síly naší planety," dodala.
Podle proděkanky fakulty Andrey Sloupové, garantky teoretické sekce sympozia, budou problematiku z různých hledisek reflektovat také odborné přednášky uznávaných teoretiků. "Téma se zároveň promítne do několika výstav v Plzni a v Praze, které představí práce oceněných autorů, hostů sympozia i studujících 'Sutnarky'," uvedla.
Kromě Alemagnyové a Palomina přijedou také třeba ukrajinské Studio Agrafka, maďarská animátorka Luca Tóthová, britská kurátorka a historička umění Helena Coxová, Katja Wiebeová z Internationale Jugendbibliothek, což je mezinárodní knihovna zaměřená na literaturu pro děti a mládež, teoretička umění Petra Polláková a přední chemik a ekolog Vladimír Kočí a řada dalších.