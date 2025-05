Soud uznal Richarda Selnera vinným z poškození a ohrožení provozu obecně prospěšného zařízení a vyměřil mu podmíněný trest na jeden rok se zkušební dobou na dva roky. Dále uložil peněžitý trest ve výši 20 tisíc korun.

„Lituju toho, mrzí mě, co jsem způsobil, už se v životě nic podobného opakovat nebude,“ tvrdil dnes před vyhlášením rozsudku Selner.

Muži hrozilo až šestileté vězení. Dnešní verdikt není pravomocný, všichni si ponechali lhůtu pro případné odvolání.

Dnes už bývalý zaměstnanec Plzeňských městských dopravních podniků (PMDP) se ke skutku přiznal. Nesouhlasil ale s právní kvalifikací. Podle něj je přísná, svým jednáním nikoho a nic neohrozil.

Podle obžaloby Selner loni v noci na sobotu 15. června vyrazil do ulic Plzně. „Na několika místech neoprávněně manipuloval s odpojovačem trakční sítě městské hromadné dopravy. Za použití klíče, který měl jako zaměstnanec k dispozici, odstranil zámky u odpojovačů a povypínal dodávky elektřiny do trolejí pro trolejbusy,“ přečetla z obžaloby státní zástupkyně.

„Byl to zkrat. Pohádal jsem se s manželkou i dcerou. Odjel jsem do práce, že tam přespím. Měl jsem pohotovost. Po cestě mě to napadlo... Čekal jsem, až mi bude volat dispečer, že je nějaký problém a já to pojedu odstranit. Doma jsem potřebný nebyl, v práci ano,“ vysvětlil své jednání padesátiletý muž, který u PMDP pracoval 25 let.

Soudci vysvětlil, že tam, kde povypínal elektřinu, jezdí trolejbusy i na baterie nebo pomocný dieselový agregát. „Čekal jsem, že pojedou na alternativní zdroj a že mi kvůli problému zavolají. Nakonec volali někoho jiného,“ vyprávěl obžalovaný. Policisté na něj přišli díky kamerám.

Podle jeho zkušeností nemohlo dojít k tomu, že by se dráty přehřály a došlo k poruše. „To by v úseku muselo být dvacet nebo třicet trolejbusů a to není. Myslím, že ani tak by přehřívání nenastalo,“ rozporoval Selner tvrzení obžaloby, že mohlo dojít k přetížení trakčního vedení nebo poškození vozidel hromadné dopravy.

Okamžitě po zjištění, že v části tras linek nejde proud do trolejí, vyjely do terénu montéři PMDP, kteří se o troleje starají. Postupně všechny odpojovače zase nahodili.

Dopravním podnikům jednáním bývalého zaměstnance žádná škoda nevznikla.