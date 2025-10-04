Kolony a dlouhé èekání na zelenou. Semafory na turbokøižovatce stále upravují

Petr Ježek
  10:32aktualizováno  10:32
Pøed týdnem vjeli øidièi poprvé na kompletnì pøestavìný velký kruhový objezd na Borských polích v Plzni. O víkendu si šoféøi hlavnì testovali, jak se pøes nìj dá projet. V pondìlí pak pøišla tvrdá rána. Zejména odpoledne se nekoneèné kolony stojících aut táhly do všech smìrù, od dálnice nebo po Folmavské šoféøi poskakovali témìø hodinu. Situace by se mìla zlepšovat, specialisté neustále upravují intervaly semaforù.
„Správci mají jasné zadání ladit semafory tak, aby se doba èekání pøed køižovatkou zkrátila a zároveò byla na maximum využita její kapacita. Situaci urèitì pomùže i to, až si pohyb na køižovatce osvojí øidièi, pochopí, že pøi signálu zelená mohou do køižovatky rychle vjet a nemusí už dávat pøednost,“ vysvìtloval v pondìlí námìstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

V úterní odpolední špièce auta zùstávala v kolonách maximálnì pùl hodiny. Ve støedu kolem pùl ètvrté odpoledne auta køižovatkou projíždìla maximálnì na tøetí zelenou. „Kterej blbec tohle vymyslel? Je to tu šílený, mnohem horší než døív,“ køièel z okénka øidiè bílé dodávky, když redaktor poøizoval obrázky a videa, jak to tam vypadá. Ve ètvrtek po 16. hodinì na pøíjezdu od dálnice D5 bylo zdržení necelé tøi minuty.

Specialisté ze Správy veøejného statku mìsta Plznì od pondìlí upravují intervaly semaforù. Když pøed týdnem kruháè spouštìli do provozu, nasadili tehdy plán doporuèený projektanty, kdy semafory postupnì pouštìli do prostorù okružní køižovatky jedno rameno za druhým.

Pak pøešli na upravený režim, kdy zelenou souèasnì dostávají auta na dvou rùzných vjezdových vìtvích. Navíc pro nejzatíženìjší komunikace je zelená prodloužená až na tøi ètvrtì minuty, aby staèilo projet co nejvíce aut. „Je to ale vykoupené tím, že pøi delší jízdì po okružní køižovatce vás tam mùže zastavit èervená. Napøíklad když pojedete od dálnice D5 a vyjíždìt z okružní køižovatky budete na Regensburgskou – západní mìstský okruh, je pravdìpodobné, že vás jednou zastaví èervená,“ vysvìtlil specialista svìtelné signalizace Jan Grohmann.

Øidièe na turbokøižovatce zaskoèila sanitka, netrpìliví chodci ignorují èervenou

Nyní by mìl být interval mezi dvìma zelenými pøi vjezdu na kruhový objezd U Makra do tøí minut. Specialisté budou nastavení semaforù dál upravovat. V dobì mezi pùlnocí a ètvrtou ráno jsou semafory vypnuté, pro øidièe to znamená, že auta najíždìjící na kruháè musejí dávat pøednost tìm, kteøí po nìm už jedou.

Z aktuálních dat o prùjezdech vozidel vyplývá, že ve druhé polovinì týdne jezdilo pøes kruháè ménì aut než na zaèátku pracovního týdne. „I chování samotných øidièù tomu napomáhá. Osvojují si, jak po okruhu správnì jezdit a že to jde i svižnìji,“ podotkl Tolar.

Turbokruháè v Plzni je zmìtí semaforù a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Podle nìj zatím nezaznamenali vìtší množství øidièù, kteøí by buï pøi øazení pøed nájezdem na kruháè nebo pøi jízdì po nìm pøejíždìli pøes plastové oddìlovací pásy.

Pøestavìný kruhový objezd na Borských polích je novì upravený tak, aby si øidiè najíždìl do jízdních pruhù už pøed ním podle toho, kde bude z kruháèe vyjíždìt. V tom mu mají pomoci jak nápisy nastøíkané pøímo na asfalt, tak velké dopravní cedule nad vozovkou.

Po nájezdu do kruháèe ho pak vyznaèené pruhy dovedou až k výjezdu. Pøi tom by mìl sledovat nejen auta kolem sebe, ale i semafory pøímo pøi prùjezdu kruháèem.

Pøestavba kruháèe za témìø 300 milionù korun zaèala letos na jaøe, trvala sedm mìsícù, o mìsíc déle, než bylo pùvodnì plánované. Je to spoleèná akce ØSD, kraje a mìsta. Když pøed dvìma roky zaèal plnì fungovat západní okruh, který je do nìj zaústìný, pùvodní kruháè už nezvládal pojmout tolik aut. Západní okruh pøivedl kolem 15 tisíc vozidel, dennì pøes kruháè projíždìlo pøed jeho pøestavbou pøes 40 tisíc vozidel.

3. øíjna 2025  19:05,  aktualizováno  4.10 10:20

Praha 4 Zelený pruh

Michaela Jílková ve volební místnosti Praha 4 Zelený pruh

vydáno 4. øíjna 2025  9:18

Letná

Oktoberfest 2025 v hospodì Hangar na Letné.

vydáno 4. øíjna 2025  9:05

Praha 4 Zelený pruh

Milan Šteindler dìlá selfie ve volební místnosti Praha 4 Zelený pruh

vydáno 4. øíjna 2025  9:05

