V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

Petr Ježek
  13:52
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným řazením do jízdních pruhů.

Dopoledne na kruháči zazmatkoval starší šofér fabie, kterého překvapily plastové oddělovací buřtíky mezi jízdními pruhu. Najednou nevěděl, kam jet. Navíc mu ještě zhasl motor. Po několika sekundách nastartoval a dál pokračoval v jízdě prostředním pruhem.

Náměstek plzeňského primátora pro dopravu Aleš Tolar přijel před devátou hodinou zjistit, jak si řidiči vedou. V té době byla turbookružní křižovatka v provozu přibližně čtyři hodiny. „Je sobota, není pracovní den. Uvidíme v pondělí. Světelná signalizace je nonstop monitorovaná a minimálně dva týdny bude trvat, než pracovníci Správy veřejného statku města Plzně vše vyladí,“ upozornil Tolar.

Turbokruháč v Plzni je změtí semaforů a cedulí, kroutí lidé hlavou. Ale i vtipkují

Počítač řídící semafory stanovuje cykly podle intenzity z jednotlivých směrů. Počítač řídící semafory stanovuje cykly podle intenzity z jednotlivých směrů. Světla řídí nejen vjezdy, ale i průjezd po kruháči a pak i výjezdy z něj.

Stejné je to i se semafory pro chodce. Ty nefungují v automatickém režimu. Když chce chodec přecházet, musí stisknout tlačítko. Může ho ale zaskočit, že zatímco před ním svítí stále červená, v druhé polovině přechodu už svítí zelený symbol panáčka a jízdního kola.

Práce omezují provoz, tvoří se kolony

Nejdelší kolony se od rána tvoří ve Folmavské ulici. Kromě toho, že tudy přijíždí nejvíc aut, situaci v průběhu dopoledne komplikovali ještě technici, kteří pracovali na výhybkách pro trolejbusy a blokovali jeden jízdní pruh právě z Folmavské ulice.

Novinkou pro řidiče je, že od dálnice D5 a z Folmavské se na turbokruháč vjíždí ze tří pruhů, Domažlická a Regensburgská nabízejí na vjezdu dva jízdní pruhy. Do kterého se při vjezdu zařadit informují velké dopravní cedule nad silnicí i nápisy a piktogramy nastříkané přímo na silnici. „Dá se říct, že to s dopravou na okružní křižovatce zatím vypadá podobně jako na simulacích, které jsme měli dopředu,“ řekl Tolar. Podle něj by řidičům možná pomohlo, kdyby na dopravním značení nad jízdními pruhy byly i názvy velkých obchodních center, ke kterým mnozí míří.

Náměstek Tolar přiznal, že při první jízdě přes turbokruháč si dal neplánovaně o celé kolečko navíc, když se při vjezdu do křižovatky původní pravý pruh najednou rozdělil na dva. Najel do prostředního, ale pak nemohl odbočit tam, kam chtěl. Takže celý kruháč objel kolem dokola a pak odbočil správně. „V takové situaci je rada jediná. Nepřejíždět přes dělící pásy, to je riziko a potenciální nehoda, ale jet dál. Zatím jsem tu nikoho přes dělící zábrany neviděl přejíždět,“ uzavřel náměstek primátora pro dopravu Aleš Tolar.

Přestavba vyšla na 300 milionů

Přestavbu velké kruhové křižovatky za téměř 300 milionů korun společně financují Ředitelství silnic a dálnic, Plzeňský kraj a město Plzeň. Původní kruháč přestal stačit po otevření západního městského okruhu, který přivedl dalších až 15 tisíc aut denně. Na jaře tu projíždělo kolem 40 tisíc vozidel v průběhu 24 hodin. Ve špičkách se táhly dlouhé kolony na všechny strany, v zácpách zůstávaly uvězněné autobusy i trolejbusy.

Původně měla být stavba hotová na konci prázdnin, ale o čtyři týdny se protáhla. Stavební firmy argumentovaly, že při odstraňování původního asfaltu stroj poškodil krycí desku kolektoru, ve kterém je uložené vedení vysokého napětí. Kolektor byl podle stavbařů jen pár centimetrů pod povrchem, podle plánů měl být mnohem hlouběji.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody. (27. září 2025)
5 fotografií

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

Metro D, tramvaje na Václavském náměstí i nové čtvrti. Jak bude vypadat Praha v roce 2030?

Praha se v příštích letech výrazně promění. Vznikne nová linka metra D, zrekonstruuje se smíchovské nádraží, vyroste čtvrť Smíchov City a na Václavské náměstí se vrátí tramvaje.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Pilsner Fest se letos vrací do centra Plzně na náměstí a do Šafaříkových sadů

Plzeňské oslavy piva Pilsner Fest se letos vrátí do centra města, na náměstí Republiky a do Šafaříkových sadů. Festival, který se v minulých letech konala v...

Čínské SUV míří proti Tucsonu a Tiguanům, láká na luxusní výbavu a dojezd přes tisíc kilometrů

Do Evropy míří nový soupeř pro Hyundai Tucson a Volkswagen Tiguan. Čínské SUV Jaecoo 7 zaujme robustním designem, prostorným interiérem i prémiovou výbavou, která bývá spíše doménou dražších značek....

Mezi Napajedly a Otrokovicemi vlak srazil člověka, provoz stál dvě hodiny

Kvůli srážce rychlíku s člověkem byl v sobotu po poledni zastaven provoz na železniční trati z Přerova do Břeclavi v úseku mezi stanicemi Napajedla a Otrokovice na Zlínsku.

27. září 2025  14:12,  aktualizováno  14:32

Dálnice D46 byla zavřená kvůli skoku ženy z mostu, provoz stál tři hodiny

Na dálnici D46 u Olomouce-Slavonína byl v sobotu ve směru na Olomouc kvůli skoku ženy z mostu zhruba na tři hodiny zastaven provoz. Před místem nehody se vytvořily kolony vozidel, provoz byl obnoven...

27. září 2025  12:22,  aktualizováno  13:58

V Plzni se otevřela nejzatíženější křižovatka, takzvaný „turbokruháč“

V sobotu nad ránem otevřeli na Borských polích v Plzni očekávaný i obávaný turbokruháč. První hodiny se obešly bez nehody, většina řidičů si dokázala poradit s velkým množstvím semaforů i správným...

27. září 2025  13:52

Ostrava bude hostit japonskou svatbu, buddhističtí mniši oddají smíšený pár

Festival Japonské dny nabídne v Ostravě i originální a z pohledu tamních úřadů uznatelný svatební obřad vedený buddhistickými mnichy. Oddán bude pár, který se...

27. září 2025  12:01,  aktualizováno  12:01

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Rozdělte obchvat. Chceme ho kolem města, žádá ŘSD starosta České Třebové

Příprava stavby obchvatu České Třebové se již několik let protahuje. Vedení radnice si přeje, aby stát stavbu rozdělil a udělal přednostně část kolem města. Třebové, kterou denně projede kolem 12...

27. září 2025  13:32,  aktualizováno  13:32

Do kapličky v Plané nad Lužnicí se po letech vrátila socha svaté Barbory

Do kapličky v Plané nad Lužnicí se po letech vrátila socha svaté Barbory. Pro město ji zhotovil akademický sochař Miroslav Oliva. Celkové náklady byly 150.000...

27. září 2025  11:27,  aktualizováno  11:27

V neděli 28. září, na svátek svatého Václava, vstupuje na trh nové víno Královské řady VOC Znojmo. Čerstvým přírůstkem exkluzivní řady se stal Ryzlink rýnský 2020 z vinařství DOBRÁ VINICE.

27. září 2025  12:33

Řidič v Kuřimi na Brněnsku narazil do zaparkovaného auta, při nehodě zemřel

Starší řidič osobního automobilu dnes ráno zemřel při nehodě v Kuřimi na Brněnsku. Vrazil do zaparkovaného auta, policisté jej našli bez známek života, řekl...

27. září 2025  10:35,  aktualizováno  10:35

Vojenská škola v Moravské Třebové slaví 90 let, ročně ji absolvuje 90 studentů

Vojenskou střední školu a Vyšší odbornou školu Ministerstva obrany v Moravské Třebové na Svitavsku ročně dokončí okolo 90 studentů. Většina z nich pak...

27. září 2025  10:34,  aktualizováno  10:34

Odkaz zakladatele nápojové firmy a lázní Kyselka připomíná i pamětní strom

Odkaz slavného karlovarského rodáka, podnikatele a zakladatele firmy Mattoni od pátku připomíná i pamětní strom. Představitelé firmy a samosprávy ho v pátek vysadili u Mattoniho Muzea v Kyselce u...

27. září 2025  11:52,  aktualizováno  11:52

Dalších více než 14 kilometrů. Řidičům se otevřely dva nové úseky D6 na Rakovnicku

Řidičům se v sobotu otevřely dva nové úseky dálnice D6 u Hořoviček a Hořesedel na Rakovnicku o celkové délce 14,4 kilometru. Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tak dokončilo výstavbu dálnice D6 ve...

27. září 2025  11:22

Volby 2025 a předvolební debaty v TV: Kde a kdy budou vysílány?

Dlouho očekávané volby do Poslanecké sněmovny za chvíli startují. Předvolební superdebaty tak spějí do finiše, první z nich se koná už dnes večer. Další mohou diváci sledovat na obrazovkách CNN Prima...

27. září 2025  10:43

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.