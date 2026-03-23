Týden autismu v Rokycanech podpoří spolek SENs, který pomáhá autistům

Sportovní aktivity, koncert, otevření nové terapeutické místnosti nebo návštěvu jezdce Rallye Dakar nabídne na přelomu března a dubna v Rokycanech Týden autismu. Po celý týden bude radnice nasvícena modrou barvou, která symbolizuje komunikaci a sebevyjádření, tedy oblasti, v nichž lidé s autismem často čelí největším obtížím. Osvětovou akci pořádá město třetím rokem společně s místním Centrem péče o děti s vývojovou poruchou SENs. Světový den porozumění autismu připadá na 2. dubna, řekla dnes ČTK mluvčí radnice Adéla Kovářová.
Loni poprvé se v Rokycanech akce konala celý týden. Spolek SENs slavil deset let od svého založení. Díky veřejné sbírce, benefičním akcím, sportovním výzvám a také symbolickým modrým stužkám, které vyrobili žáci základní školy, se loni vybralo přes 66.000 korun. Peníze se použily na vznik terapeutické místnosti SENs, která je pro práci s dětmi s poruchou autistického spektra klíčová. "Centrum SENs je vyhledávané rodiči dětí s autismem daleko za hranicemi okresu i Plzeňského kraje. Jsem rád, že se díky veřejné podpoře podařilo vybrat finanční prostředky na vznik nové terapeutické místnosti," řekl starosta Tomáš Rada (Rokycanští patrioti).
SENs byl založen s cílem pomáhat dětem, dospívajícím a mladým lidem do 26 let s vážnější vývojovou poruchou, především s poruchou autistického spektra, a jejich rodinám. Za vznikem stáli rodiče dětí a odborníci, kteří tak reagovali na nedostatek specializovaných služeb v regionu. "Hlavní náplní naší činnosti je sociální rehabilitace a speciálně pedagogická a etopedická péče," řekla ředitelka centra Hana Marková. Díky podpoře Rokycan působí spolek od roku 2016 v budově v ulici Josefa Knihy. Aktuálně má uzavřenou smlouvu o spolupráci pro 30 klientů. Dalších 25 klientů využívá služby v nepravidelném režimu. Za loňský rok spolek obsloužil 107 klientů, z toho bylo 42 nových.
Akce letošního Týdne autismu začnou 29. března sportovním dopolednem s klubem Spartan Rokycany. Program zahrnuje benefiční běh, chůzi i cvičení. Cílem akce je přispět na vybavení cvičné kuchyňky terapeutického centra SENs. V pondělí je připraven benefiční koncert ZUŠ Rokycany, v úterý žáci všech tří základních škol půjdou v průvodu do bazénu, kde bude štafeta v plavání. Za každý uplavaný metr věnuje sponzor peníze na podporu SENs. Ve středu bude pro odbornou veřejnost den otevřených dveří spolku SENs a pro veřejnost setkání na radnici věnované autismu. Hovořit budou odborníci, rodiče dětí s poruchou autistického spektra i klienti. Ve čtvrtek akci podpoří na náměstí jezdec Rallye Dakar Karel Poslední, jehož závodní tatru na hlavním náměstí doplní tatry hasičů policie a vojáků.
Lidé budou moci přispět na služby spolku do kasiček či na transparentní účet nebo koupí modrých makronek a modrých stužek vyrobených dětmi.