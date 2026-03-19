Tylovo divadlo v Plzni uvede činohru Heda, volnou adaptaci slavné Ibsenovy hry

Autor: ČTK
  13:46aktualizováno  13:46
ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Svébytný pohled na jedno z nejzásadnějších dramat moderního divadla, hru Henrika Ibsena Heda Gablerová, uvede v sobotu premiérově Divadlo J. K. Tyla v Plzni. Volnou, současnou verzi více než 130 let starého příběhu připravuje pro komorní Malou scénu mladý inscenační tým. Autorkou nové adaptace s názvem Heda je dramaturgyně činohry Dana Hlaváčová, režisérkou je nedávná absolventka DAMU Gabriela Gabašová. Titulní roli ztvární Jana Ondrušková. Premiéra se uskuteční den po 198. výročí Ibsenova narození, řekla dnes ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.

Nové pojetí vychází z psychologického dramatu z roku 1890, v němž Ibsen vykreslil portrét ženy, pro niž tehdejší společnost nenabízela přijatelnou roli. Heda, dcera generála Gablera, se po návratu z líbánek ocitá v dusivé realitě manželství s ambiciózním, ale poněkud fádním badatelem. V touze po vzrušení a moci začne manipulovat lidmi kolem sebe a rozehraje tak nebezpečnou hru, směřující k tragédii. "Jsou lidé, na které nefungují návody na šťastný život. Heda je jednou z nich," shrnula hlavní myšlenku adaptace Drbušková.

Plzeňské nastudování zdůrazňuje pohled na hlavní postavu jako na svébytnou bytost, nikoli pouze jako na dceru slavného otce nebo manželku úspěšného vědce. "Stěžejní pro mě nebyl jeden konkrétní moment příběhu, ale samotná pozice titulní hrdinky. Je to žena plná rozporů, kterou většinou poznáváme jen skrz pohledy ostatních. Pokusila jsem se její vlastní hledisko postavit do popředí a dát jí více prostoru, aby bylo lépe pochopitelné, co se za jejími činy skrývá," popsala svůj přístup Hlaváčová.

Režisérka Gabašová vnímá Hedu jako ženu, která bolestně naráží na představy o tom, jak má vypadat správný život. "Žijeme v době návodů na štěstí. Existují představy o tom, jak má vypadat správná kariéra, vztah nebo seberealizace. Jenže jsou lidé, na které tyto návody nefungují. Heda je jednou z nich. Nechceme ji jednoduše označit za hysterickou nebo šílenou, ale podívat se na svět jejíma očima," poznamenala.

Podle představitelky titulní role Ondruškové je Heda v mnoha ohledech toxická osobnost s až patologickými projevy. "Když ale rozebereme důvody jejího jednání, zjistíme, že některé z těch pocitů zná vlastně každý z nás. Ty střípky jejího chování jsou proto do určité míry pochopitelné. Jen my bychom je asi řešili jinak, důstojněji. V některých věcech s ní dokážu soucítit, třeba v tom, jak prožívá lásku," řekla Ondrušková. V dalších rolích hrají Libor Stach, Petr Urban, Michal Štěrba, Apolena Veldová a Veronika Pichlerová.

Scénografie Michala Spratka pracuje s torzem moderního interiéru, který působí jako nedokončený prostor - symbol slibů a nenaplněných očekávání. Kostýmy Barbory Klenové propojují současný design s odkazy na nordickou kulturu.

Heda Gablerová se letos vrací na česká jeviště - na začátku byla premiéra Národního divadla ve Stavovském divadle.

Dvorecký most promění také pražskou autobusovou dopravu v Praze. Máme velký přehled

