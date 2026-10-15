Tylovo divadlo v Plzni uvede po 17 letech Pucciniho slavnou operu Bohéma

Příběh lásky, přátelství a existenčních starostí mladých umělců v Paříži 19. století nabídne nová inscenace opery Bohéma Giacoma Pucciniho, kterou v sobotu 17. října uvede Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni. Slovinský režisér Rocc propojuje ve svém nastudování syrovou realitu života bohémů se světem jejich fantazie a tvořivosti. Hudebně operu nastudoval šéfdirigent divadla Jiří Štrunc. V rolích Mimi a Rodolfa se představí Soňa Godarská nebo Bree Nichols a Richard Samek nebo Martin Šrejma, řekla ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.
Opera vychází z románu Henriho Murgera Scény ze života pařížské bohémy. Světovou premiéru měla v roce 1896 a dnes patří k světově nejhranějším operním dílům. Vypráví o skupině mladých umělců, jejich snech, přátelství a především tragické lásce básníka Rodolfa a křehké Mimi.
"Bohéma začíná ve veselé, bezstarostné atmosféře, z níž postupně vyrůstají tíživější podtóny a téma krutého osudu. Právě schopnost vyvážit realistickou a romantickou, odlehčenou a tragickou rovinu dává Pucciniho opeře mimořádnou životnost," uvedl dramaturg opery Vojtěch Frank.
Pro režiséra Rocca není Bohéma pouze milostným příběhem, ale také výpovědí o postavení umělců ve společnosti. "V kontextu příběhu se ptám, jak umělec bojuje o existenci, o to, aby obstál, aby mohl pracovat a dostávat nabídky, a k tomu všemu ještě žít svůj běžný život. Tato otázka bohémství, života umělců ve společnosti je pro mě stále aktuální," řekl Rocc. K Pucciniho opeře se vrací podruhé. V roce 2013 ji nastudoval v ruinách staré továrny v norském Bergenu.
Plzeňská inscenace zdůrazňuje kontrast mezi tvrdou každodenností a fantazijním světem, který si hrdinové vytvářejí. Rocc spolupracoval s kostýmní výtvarnicí Belindou Radulovićovou. Vzhledem k tématu materiální chudoby mladých umělců tvůrci využili také část kostýmů a materiálů z divadelního fundusu. "Nikdy se nesnažím věci za každou cenu aktualizovat nebo modernizovat. Raději se přikláním k inscenacím, které jsou časově neuchopitelné, nadčasové. Tak tomu bude i v Bohémě,“ uvedl režisér.
V dalších rolích vystoupí jako Rodolfův přítel Marcello Jiří Brückler nebo Jiří Hájek, koketní Musettu ztvární Michaela Katráková nebo Radka Sehnoutková. Účinkuje také operní soubor a Dětský sbor opery Kajetán.
Bohéma se v Plzni hrála poprvé v roce 1905. Nové nastudování je devátým v historii divadla. Naposledy ji plzeňské publikum vidělo v roce 2009, rovněž v režii Oldřicha Kříže a s hudebním nastudováním Jiřího Štrunce. Šéfdirigent se tak k opeře vrací po 17 letech. Rocc už v Plzni režíroval například Mozartovu korunovační operu La clemenza di Tito (Titova velkodušnost), moderní komorní operu s komickými prvky Faraonova kletba aneb Vykradená opera o vykradené hrobce či operu Josefa Myslivečka Tamerlán.