Tylovo divadlo v Plzni uvede po 17 letech Pucciniho slavnou operu Bohéma

Autor: ČTK
  12:44aktualizováno  12:44
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Příběh lásky, přátelství a existenčních starostí mladých umělců v Paříži 19. století nabídne nová inscenace opery Bohéma Giacoma Pucciniho, kterou v sobotu 17. října uvede Divadlo J. K. Tyla (DJKT) v Plzni. Slovinský režisér Rocc propojuje ve svém nastudování syrovou realitu života bohémů se světem jejich fantazie a tvořivosti. Hudebně operu nastudoval šéfdirigent divadla Jiří Štrunc. V rolích Mimi a Rodolfa se představí Soňa Godarská nebo Bree Nichols a Richard Samek nebo Martin Šrejma, řekla ČTK mluvčí divadla Martina Drbušková.

Opera vychází z románu Henriho Murgera Scény ze života pařížské bohémy. Světovou premiéru měla v roce 1896 a dnes patří k světově nejhranějším operním dílům. Vypráví o skupině mladých umělců, jejich snech, přátelství a především tragické lásce básníka Rodolfa a křehké Mimi.

"Bohéma začíná ve veselé, bezstarostné atmosféře, z níž postupně vyrůstají tíživější podtóny a téma krutého osudu. Právě schopnost vyvážit realistickou a romantickou, odlehčenou a tragickou rovinu dává Pucciniho opeře mimořádnou životnost," uvedl dramaturg opery Vojtěch Frank.

Pro režiséra Rocca není Bohéma pouze milostným příběhem, ale také výpovědí o postavení umělců ve společnosti. "V kontextu příběhu se ptám, jak umělec bojuje o existenci, o to, aby obstál, aby mohl pracovat a dostávat nabídky, a k tomu všemu ještě žít svůj běžný život. Tato otázka bohémství, života umělců ve společnosti je pro mě stále aktuální," řekl Rocc. K Pucciniho opeře se vrací podruhé. V roce 2013 ji nastudoval v ruinách staré továrny v norském Bergenu.

Plzeňská inscenace zdůrazňuje kontrast mezi tvrdou každodenností a fantazijním světem, který si hrdinové vytvářejí. Rocc spolupracoval s kostýmní výtvarnicí Belindou Radulovićovou. Vzhledem k tématu materiální chudoby mladých umělců tvůrci využili také část kostýmů a materiálů z divadelního fundusu. "Nikdy se nesnažím věci za každou cenu aktualizovat nebo modernizovat. Raději se přikláním k inscenacím, které jsou časově neuchopitelné, nadčasové. Tak tomu bude i v Bohémě,“ uvedl režisér.

V dalších rolích vystoupí jako Rodolfův přítel Marcello Jiří Brückler nebo Jiří Hájek, koketní Musettu ztvární Michaela Katráková nebo Radka Sehnoutková. Účinkuje také operní soubor a Dětský sbor opery Kajetán.

Bohéma se v Plzni hrála poprvé v roce 1905. Nové nastudování je devátým v historii divadla. Naposledy ji plzeňské publikum vidělo v roce 2009, rovněž v režii Oldřicha Kříže a s hudebním nastudováním Jiřího Štrunce. Šéfdirigent se tak k opeře vrací po 17 letech. Rocc už v Plzni režíroval například Mozartovu korunovační operu La clemenza di Tito (Titova velkodušnost), moderní komorní operu s komickými prvky Faraonova kletba aneb Vykradená opera o vykradené hrobce či operu Josefa Myslivečka Tamerlán.

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