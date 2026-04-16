Tylovo divadlo v Plzni uvede po desítkách let operu Psohlavci o vzpouře Chodů

Po více než 60 letech se na jeviště plzeňského Divadla J. K. Tyla vrací opera Karla Kovařovice Psohlavci. Psohlavci vycházejí z námětu dříve populárního historického románu Aloise Jiráska o vzpouře Chodů proti panstvu, o jejich boji za práva podle starých privilegií, o soudu a boží odplatě.
Opera patří k vrcholům české hudebně dramatické tvorby, dnes se ale na scénách objevuje jen výjimečně. Plzeňské uvedení tak může být příležitostí znovu objevit dílo, které silně rezonuje i se současností, především tím, jak otevírá otázku vztahu mezi historickým právem, mocí a odpovědností jednotlivce, řekl dnes novinářům ředitel divadla Martin Otava, který se zároveň ujal režie a navrhl scénu.
Psohlavci nejsou jen příběhem o vzpouře. Jsou především výpovědí o hrdosti, která může být stejně nosná jako nebezpečná. "Oprávněná hrdost by neměla přerůst v prázdnou pýchu. Právě ten moment je destruktivní pro jednotlivce i celou společnost," řekl Otava.
Psohlavce, kteří měli premiéru v roce 1898, nastudovalo plzeňské divadlo do roku 1962 devětkrát. Děj souvisí nejen s Chodskem, ale i přímo s Plzní, neboť se zčásti odehrává na plzeňské radnici. "Hledali jsme titul, který bude rezonovat s tímto regionem, a ukázalo se, že nejvhodnějším titulem, který by mohl oslovit diváka z širokého okolí, jsou Psohlavci. Je to opera, která je dnes polozapomenutá, ale ještě před několika desítkami let to byla vedle Prodané nevěsty nejhranější opera v českých divadlech od českého autora," řekl šéf operního souboru Jiří Petrdlík.
Otava se chce vyhnout černobílému pohledu na slavný příběh chodského povstání. "Nezajímá mě heroický mýtus ani jednoduché rozdělení na dobré a zlé. Je to příběh dvou pravd, které se střetnou tak silně, že nemohou skončit jinak než tragicky. Je to strašně silné téma i dnes - kde končí historické právo a kde začíná realita přítomnosti?" otázal se režisér.
Podle šéfdirigenta a autora hudebního nastudování opery Jiřího Štrunce Psohlavci nabízejí hudbu plnou kontrastů, dramatických pasáží, lyrických scén a dovedně charakterizují tehdejší Chodsko v protikladu například s menuetem jako tancem aristokracie na zámku v Trhanově. "Jsem velmi rád, že jsem se mohl setkat s touto skutečně velkou českou národopisnou operou, napsanou v pozdně romantickém stylu s bohatě obsazeným orchestrem. Nabízí celou řadu pěveckých rolí vytvořených s výrazným divadelním citem a samozřejmě v ní zaujímá významné místo také smíšený sbor," řekl Štrunc.
Premiéra se uskuteční 18. dubna ve Velkém divadle. V titulních rolích vystoupí Richard Samek nebo Martin Šrejma jako Kozina a Martin Bárta či Pavel Klečka jako Laminger.
Tylovo divadlo Psohlavce v září 2027 uvede v open-air provedení v Domažlicích, tedy přímo v regionu, s nímž je příběh spojen.