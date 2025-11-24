V obci zavládla euforie. U vánočního stromu si s místními zazpívá Ztracený

Valentýna Bílá
  13:42
Obrovská radost zavládla v Tymákově u Plzně. Místní totiž vyhráli v ojedinělé soutěži a o první adventní neděli jim přijede zazpívat a pomůže rozsvítit vánoční stromek zpěvák Marek Ztracený.
Marek Ztracený přijede v neděli 30. listopadu rozsvítit vánoční strom do Tymákova. Samozřejmě si s místními i zazpívá.

O tom, koho zpěvák svou přítomností potěší, rozhodli lidé na sociálních sítích. Do soutěže Ztracený sbor se mohl přihlásit kdokoliv – amatéři i profesionálové. Stačilo poslat video s nazpívanou vánoční písní Marka Ztraceného.

Ze stovky soutěžících pak železnorudský rodák vybral a zveřejnil osm nejlepších videí a fanoušci svým favoritům posílali hlasy. Do užšího výběru pak hlasující poslali čtyři sbory, následně dva nejlepší sbory, z nichž vzešel šťastný vítěz.

Marek Ztracený rozvášnil plzeňský amfiteátr, s dojetím vzpomínal na tátu

Tymákovské přihlásila do soutěže Veronika Kolářová, jejíž dcera Eliška zpívá v dětském sboru Písnička při ZŠ Tymákov a je velkou fanynkou Ztraceného. Už v pěti letech byla na jeho koncertě v Edenu i na letošním v plzeňském lochotínském amfiteátru a má již doma lístek na megakoncert na pražské Letné v příštím roce.

„Bylo mi jasné, že se do soutěže přihlásí hodně sborů, proto jsem si říkala, že musíme něčím zaujmout. Do klipu jsem použila záznam z loňského adventu, kdy děti ze sboru spolu s místním smíšeným sborem Zůzizů adventní koncert v Tymákově zakončili právě písní Marka Ztraceného Vánoce jako dřív,“ popsala aktivní maminka Veronika.

Do videa přidala i vtipné hlášky z kultovního filmu Pelíšky, pohádky Anděl Páně a Popelky a přidala veršovanou zdravici dospělých a malých zpěváků: Ahoj Marku, sejdeme se v parku…u nás v Tymákově.

Soutěž byla podle ní i další obyvatelky Tymákova a sbormistryně Zůzizů napínavá od začátku až do konce. Nikdo se nechtěl vzdát a vítězství bylo nakonec hodně těsné.

„Hlasování jsme sledovali s napětím a rozjeli velkou kampaň, aby nám lidé posílali hlasy. Porazili jsme nejprve sbor z Horní Suché. Jakmile jsme postoupili do dalšího kola a naším soupeřem se stali Andílci z Plzně, řekli jsme si, že je to hodně špatné, že proti Andílkům nemáme šanci. Je to velice úspěšný sbor. Náš fanatismus stoupl na maximum. To už začala být trochu nervózní i starostka Tymákova Martina Schwarzová a začaly se jí v hlavě honit myšlenky, že pokud vyhrajeme a Ztracený opravdu přijede, bude to náročné. Bude muset kvůli návalu fanoušků vykolíkovat náměstí,“ líčila s úsměvem ředitelka ZUŠ Chrást Jaroslava Čejková, která osm let vede v Tymákově právě dětský sbor Písnička složený z dětí od 1. do 5. třídy.

Zpěvák Marek Ztracený se stal hvězdou letošních hudebních cen Žebřík

Zlom nastal ve chvíli, kdy Tymákovským zbyl poslední a podle nich těžký soupeř, obec Dolní Němčí ze Zlínského kraje. Tedy z moravského regionu s hlubokou tradicí folkloru a lidových písní. Navíc z obce čítající 3 tisíce obyvatel, což je zhruba dvakrát více než má Tymákov. Tymákovští se ale nenechali odradit a ještě naposledy zabojovali.

„Přemýšleli jsme, kterou cestou se dáme, koho ještě oslovíme. Psali jsme kamarádům, které máme v zahraničí, někdo měl známé mezi policisty, takže poprosil i je, dále kolegy ve škole, spolužáky... Navíc Tymákov má mistryně v národní házené, oslovili jsme i je a ty další své známé. Podpora všech byla neskutečná. Podpořili nás i kamarádi z Pilsen Voice, kteří vypadli. Natočili jsme také návod, jak správně na Instagramu hlasovat. Když soutěž pomalu končila a prohrávali jsme jen o 300 hlasů, napsali jsme hejtmanovi Kamalu Farhanovi, který bydlí ve vedlejší vesnici. On pak informaci dal na svůj facebookový profil,“ popsala napínavé chvíle sbormistryně Čejková.

1. září 2025

Po skončení soutěže příspěvek ze sociálních sítí zmizel a nic se nedělo. Tymákovští tak nevěděli, jak vlastně dopadli. Až do chvíle, kdy Jaroslavě Čejkové zazvonil telefon a na druhém konci se ozval Marek Ztracený.

Jak prozradila, měli z vítězství všichni obrovskou radost, ale zároveň přibyla velká starost. Ztracený tým ve složení ona, zvukař Oldřich Kunc, sbormistryně Zůzizů Zuzana Kuncová, členka Zůzizů a jedna z organizátorek adventního koncertu Sylva Řehořová a starostka se ihned sešel a začal plánovat, jak náročnou akci, která do obce přiláká řadu „ztracených“ fanoušků, pojmout.

Tymákovští totiž první adventní neděli nerozsvěcují strom, ale v kulturním domě zapalují první svíčku na adventním věnci. Akce, která je určená pro místní občany a na níž vystupují nejen zmíněné pěvecké sbory, ale také děti ze ZUŠ či místní kapela TymBand, se každoročně účastní kolem 300 až 400 lidí. Víc lidí se do kulturního domu ani nevejde.

Navíc výtěžek z akce vždy putuje pro někoho z obce, kdo peníze potřebuje. Letos to bude pro místní rodinu s nevidomým Matýskem. U vánočního rozsvíceného stromečku se pak místní scházejí později, zpravidla mezi 15. až 20. prosincem.

„Naši tradici chceme zachovat. Proto se v neděli v 16:45 sejdeme v kulturním domě a poté se přesuneme ven, kde bude nejprve krátký program, a pak si v 19 hodin společně s Markem Ztraceným zazpíváme a strom rozsvítíme,“ naplánoval Ztracený Tym (Tym jako Tymákov – pozn. red.).

7. června 2018

Po padesátce mi došla šťáva, hájí se žalobce souzený za používání anabolik

Státního zástupce Davida Pivodu soudí za nelegální obchod s anaboliky a...

Olomoucký okresní soud v pondělí otevřel kauzu přerovského státního zástupce Davida Pivody obžalovaného z nelegálního nakládání s anaboliky a také vyzrazení informací ze spisu. Muž je obžalovaný z...

24. listopadu 2025  9:42,  aktualizováno  13:16

Silnice v Ústeckém kraji byly dopoledne po prosněžené noci sjízdné s opatrností

ilustrační snímek

Silnice v Ústeckém kraji zůstaly dopoledne po prosněžené noci sjízdné s opatrností, místy se zvýšenou opatrností. Vyplývá to z dopravních informací Ředitelství...

24. listopadu 2025  11:33,  aktualizováno  11:33

