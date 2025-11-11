Postižený syn dostával jedno jídlo denně do misky, spal na podlaze, soudí manžele

Petr Ježek
  14:42
Maskovaní kapucemi a nákrčníky přetaženými až pod oči přišli dnes k plzeňskému soudu manželé obžalovaní za dlouhodobé týrání mentálně postiženého dítěte. Chlapec školního věku byl podle státního zástupce v rodině vystavený fyzickým a psychickým útrapám i nedostatku jídla, navíc ho doma napadla i sestra, která chodí do základní školy.

KRIMI

Sledovat další díly na iDNES.tv

Oba souzení mají podle svých slov psychické problémy. „Nesouhlasíme s obžalobou,“ tvrdí. Čtyřiatřicetiletý muž není biologickým otcem týraného dítěte. Kvůli ochraně dětí není možné zveřejnit bližší informace o obžalovaných.

Státní zástupce Štefan Oravec shrnul, že manželé o dítě s diagnostikovanou středně těžkou mentální retardací dlouhodobě řádně nepečovali a nedopřávali mu ani základní lidské potřeby. „Nezajišťovali mu pravidelnou a dostatečnou stravu, ve škole kradl spolužákům svačiny,“ uvedl státní zástupce.

Dítě si lékaři dvakrát nechali v nemocnici, kdy kromě různých modřin nebo jizev po těle u něj opakovaně zjišťovali podvýživu. Když byl v nemocnici v roce 2023, lékaři odhalili zlomeninu stehenní kosti.

Pohyboval se jen pomocí rukou

Zaléčené dítě po čase vrátili zpět k rodičům, ti s ním ale podle obžaloby neprováděli rehabilitační cviky. „Vedlo to k tomu, že se poškozený už nedokázal postavit na obě nohy. Pohyboval se jen za pomoci rukou, zraněnou nohu tahal za sebou,“ popsal státní zástupce.

Ten doplnil, že od loňského začátku srpna dítě nechávali ve vstupní chodbě bytu na holé, nevytápěné podlaze, bez hraček a pomůcek, které mohly rozvíjet jeho pohybový a psychomotorický vývoj.

„Plnění pokynů vymáhali slovy: Chodba, okamžitě vypadni. Zkus s.át a chc.t, chcípneš! Přespával tam na holé zemi, někdy přikrytý lehkou dekou. Ze strany dospělých i sestry byl přehlížen, ignorován. Mluvili na něj jen v nezbytných případech, bez oslovení,“ líčil státní zástupce.

Loni na podzim, kdy bylo dítě z rodiny odebrané, neměl chlapec žádné hygienické návyky. Podle spisu dostával půl litru vody na den a jedno jídlo, které mu dávali ve špinavé misce na zem.

O tom, co se dělo v bytě poslední týdny před odebráním handicapovaného dítěte z rodiny, mají policisté poměrně jasnou představu, protože část bytu sledovala kamera.

Třiatřicetiletá matka na policii vypověděla, že rodina peníze měla. S tím, co dostávali na dávkách, měli kolem 50 tisíc korun.

Ani jeden ze souzených nepracuje, oba mají psychické problémy. Za týrání hendikepovaného dítěte jim hrozí až osm let vězení. Souzený muž byl oficiálně pečovatelem o hendikepované dítě.

Svoje děti miluju, tvrdí žena

Souzená žena tvrdí, že chlapec jedl od rána do večera, ale kvůli problémům se zažíváním často zvracel. „Ráno měl snídani, pak jogurty, ovoce, pil a jedl furt, vařila jsem. Dodržovala jsem, co mi řekli lékaři. Syn mluvil sprostě, jeho agresivita se zhoršovala. Říkal mi pi.o, krávo. Kde se to naučil? Nevím. Svoje děti miluju, jsou pro mě na prvním místě. Jsou dobře vychované, vědí, že nemají krást,“ prohlásila dnes souzená matka.

Podle ní má syn jen velmi omezenou slovní zásobu, zvládne pouze pár slov.

Loni v září syna odebrali z rodiny, od té doby je v ústavu. Žena za ním jezdí s kamarády přibližně jednou za měsíc, když oni mají čas. „Rád mě vidí, těší se na návštěvy a telefony,“ uvedla žena.

Zároveň však zmínila, že ji při jedné z návštěv syn začal škrtit a osahávat. „Teta z ústavu mu tam vyhubovala, že za ním jedu takovou dálku a on mě škrtí. Vše by tam mělo být zaznamenané na kamerách. On se mi pak za to omluvil,“ řekla.

Podle státního zástupce loni v létě dvakrát fyzicky zaútočila na chlapce v bytě i jeho sestra, která chodí do základní školy. Podle spisu ho kopla do hlavy a nohou. „Je to důsledek zanedbané výchovy, má tendenci přejímat chování dospělých,“ podotkl státní zástupce.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Babosed v MHD má „tajný“ fanklub. Patříte do něj také? A proč oblíbené sedadlo občas blokuje mop?

U některých typů autobusů sedíte výše než ostatní cestující, vždy máte dobrý...

Místo, kde se kříží zájem o výhled s potřebou klidu a osobního prostoru, to je babosed. Přední sedadlo v autobuse je pro některé cestující svatyní, pro jiné noční můrou. A pro řidiče často zkouškou...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

GALERIE: Rekonstrukce lanovky na Petřín pokračuje. Vozy vznikají ve Švýcarsku

Pokračuje rekonstrukce tělesa lanové dráhy Petřín. V úseku od dolní stanice...

Práce na modernizaci lanové dráhy na Petřín pokračují podle plánu. Dopravní podnik hl. m. Prahy dokončil v úseku od dolní stanice lanovky zhruba po čtvrtinu její délky podkladní i finální betonové...

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Tramvajový boom v datech. První trať se otevře už za 5 měsíců, do Malešic to pojede v létě 2028

Vizualizace nové tramvajové trati na Václavském náměstí

Praha připravuje hned šest nových tramvajových tratí, které během následujících let výrazně promění cestování po metropoli. Kam povedou nové koleje a kdy budou tratě hotové? Máme přehled.

11. listopadu 2025  19:59

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště

ilustrační snímek

Novinkou letošní zimní sezony v Příbrami bude vánoční kluziště na náměstí 17. listopadu. S jeho provozem město počítá od 21. listopadu do 21. ledna....

11. listopadu 2025  18:06

Znáte virální frázi 6-7? Měli byste, jde totiž o slovo roku 2025. My už víme, co vlastně znamená

Tento chlapec zveřejnil video, ve kterém komentuje zápas NBA se slovy six-seven.

Trend, kterému rozumějí ti nejmladší, dostal i oficiální poctu. Pokud máte doma školáka nebo puberťáka, možná jste už slyšeli, jak jen tak mezi řečí pronese six-seven. A možná jste si řekli, že asi...

11. listopadu 2025

Kapacita pobytové odlehčovací služby ve Val. Meziříčí se zvýší na šest lůžek

ilustrační snímek

Centrum Áčko ve Valašském Meziříčí na Vsetínsku rozšíří kapacitu své pobytové odlehčovací služby ze tří na šest lůžek. Změna je možná díky novým prostorám,...

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

M. Boleslav umístila první městský holubník, usadit se v něm má hejno 150 ptáků

ilustrační snímek

Mladá Boleslav dnes na střechu parkovacího domu u městského stadionu umístila první městský holubník, který má pomoci se snižováním počtu holubů ve městě....

11. listopadu 2025  16:59,  aktualizováno  16:59

Odhad škody po požáru školy je 11,5 milionu, policie ho šetří jako nedbalost

Požár školy střední pedagogické a sociální ve Zlíně zlikvidovali hasiči z...

Vyšetřovatelé hasičů i policistů celé dopoledne prohledávali střechu soukromé Střední školy pedagogické a sociální na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně. Požár, který tam vypukl v pondělí kolem 17....

11. listopadu 2025  8:42,  aktualizováno  18:28

Liberecká galerie vydala poprvé knihu pro děti, představuje historii budovy

ilustrační snímek

Oblastní galerie v Liberci připravila poprvé knihu určenou dětem. Novinka Labyrintem lázní propojuje umění, příběh i dětskou fantazii a hravou formou...

11. listopadu 2025  16:27,  aktualizováno  16:27

Žaloba Dětí Země zamítnuta. Mimoúrovňová křižovatka v Nošovicích se může stavět

Dálnice D48 u Nošovic s plánovanou mimoúrovňovou křižovatkou, jež na dálnici...

Stát se po letech slibů znovu přiblížil zahájení stavby okružní křižovatky u Nošovic, která má odlehčit dopravě kolem závodu Hyundai. Jde o poslední z velkých závazků, které někdejší vláda Jiřího...

11. listopadu 2025  17:42,  aktualizováno  17:42

Postačí pár minut. V Praze budou desítky ultrarychlých nabíječek na elektroauta

Nabíjecí stanice Ionity u čerpací stanice OMV na dálnici D5 u Berouna

Natankovat auto se spalovacím motorem trvá maximálně dvě minuty. Nabít elektromobil může doma nebo na pomalé nabíječce instalované například ve stožáru veřejného osvětlení zabrat hodiny. Majitelé...

11. listopadu 2025  17:32,  aktualizováno  17:32

Netradiční obchod. Louny koupí zchátralý kostel v Brlohu, zaplatí za něj tři tisíce

Kostel v Brlohu, městské části Loun. (listopad 2025)

Radnice v Lounech koupí kostel sv. Havla, gotickou památku ze 14. století, která se nachází v městské části Brloh. Za zchátralou stavbu zaplatí pouze tři tisíce korun, předchozím majitelem byl...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?
Bankovní identita usnadňuje život – i maminkám. Jak si ji zařídit?

Bankovní identita je vaším digitálním klíčem k úřadům i k firmám. Už nemusíte vyplňovat formuláře, chodit na pobočky a hlavně stát ve frontách na...

Pořadatel vánočních trhů v Brně vrací úder, zastupitele SPD viní z pomluvy

Draka v podloubí u Staré radnice letos Brno na zimu obléklo do svetru.

Organizátor brněnských vánočních trhů už si nechce nechat líbit kritické výtky ze strany městského zastupitele za SPD Leoše Prokeše. Ředitelka Turistického informačního centra (TIC) na něj podala...

11. listopadu 2025  17:02,  aktualizováno  17:02

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje je krajský radní Tomáš Rieger

ilustrační snímek

Novým předsedou ODS Ústeckého kraje regionální sněm zvolil Tomáše Riegra z oblastního sdružení Ústí nad Labem. Nahradí bývalého poslance Karla Krejzu z...

11. listopadu 2025  15:25,  aktualizováno  15:25

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.