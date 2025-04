Trest si má odpykat ve věznici s ostrahou. Rozsudek není ale pravomocný. Obžalovaný muž se ihned odvolal, státní zástupce si lhůtu pro případné odvolání ponechal.

„S ohledem na ochranné protialkoholní léčení má soud za to, že vyšší trest není třeba ukládat,“ vysvětlila soudkyně, proč muži uložila trest při spodní hranici trestní sazby. Ta je za týrání osob ve společné domácnosti od dvou do osmi let.

Obžalovaný Karel K. nejméně od září 2020 do loňského prosince své rodiče soustavně fyzicky napadal ve společné domácnosti. Důvodem byly peníze na alkohol. „Přičemž sám nijak nepřispíval na chod domácnosti,“ uvedl státní zástupce Štefan Oravec.

„Poškozeným opakovaně vulgárně nadával. Když mu nechtěli dát peníze, tak je i bezdůvodně bil pěstmi do různých částí těla, kroutil jim ruce, někdy i s vyhrůžkou, že jim ruce zlomí, kopal je do nohou. Někdy je uhodil například pánvičkou, holí, čímž jim způsoboval drobné hematomy po celém těle. Vyhrožoval s nožem v ruce, že je zabije, matce řekl, že ji uškrtí. Vzhledem ke svému věku nebyli poškození schopni se mu bránit a z obavy o své zdraví mu peníze dávaly,“ popsal Oravec týrání muže z Plzně.

Syn jednadevadesátiletého otce a o tři roky mladší matky již dříve u soudu řekl, že je nevinen. Přiznal, že do práce příliš nechodil, naposledy v devadesátých letech, pak už měl občas jen brigády. Žil z peněz, které si půjčoval od známých. Rodiče ho živili.

Drogy prý neužíval, ale alkohol denně. „Když mám peníze, koupím si placatku za 70 korun a cigarety,“ popsal samosoudkyni muž, kterého z vazby přivezla vězeňská eskorta.

Přiznal také, že rodičům vulgárně nadával. „Spal jsem v kuchyni, táta si šel v jednu hodinu uvařit čaj, pak šel do koupelny, na záchod. Máma to samé. Když vás někdo v v noci vzbudí, tak z toho nebudete mít radost. Víc se k tomu vyjadřovat nebudu,“ vysvětlil obžalovaný své chování. Stejně vysvětlil, proč svoji matku udeřil holí a otce pánvičkou.

Rodiče kvůli synovi ani nespali, báli se ho

Jeho sestra ve středu u soudu vypověděla, že rodiče měli ze syna strach. Vybavuje si, jak jednou za nimi přijela. „Rodiče špatně slyší. Táta se díval na televizi a když jsem mu zaklepala na rameno, hned vzal do ruky holi, kterou měl u sebe připravenou. Pak zjistil, že jsem to já a nic neudělal. Už to mě tenkrát zarazilo,“ vyprávěla sestra obžalovaného muže, která rodiče navštěvovala každý druhý den.

Tvrdí, že měla o rodiče strach, protože jí říkali, že se bojí, že je syn psychicky i fyzicky týrá. „Odjížděla jsem od nich s obavou, aby se nestalo něco horšího. Od bráchy jsem jenom slyšela nadávky a říkal, že tam má trvalé bydliště a že si tam tedy může dělat co chce. Říkal mi, že já tam nemám co dělat. Jeho agrese se stupňovala,“ popsala chvějícím se hlasem poslední měsíce sestra obžalovaného.

Podle ní se rodiče báli i v noci spát, aby jim syn neublížil. „Žili v neustálém strachu. Objednala jsem našim i ošetřovatelskou službu, ale sestřičky se tam pak kvůli bráchovi báli jezdit. Po tátovi hodil třeba chleba, po mami nějakou krabici. Všimla jsem si, že měl táta třeba modřiny na rukou. Zpočátku jsem se mu snažila pomoct, sehnat mu léčbu, ale všechno bylo marné. Odvezla jsem ho do Dobřan, za dva dny se ale vrátil. Byla to bezvýchodná situace,“ popsala nešťastná žena.

I když se její bratr choval ke svým rodičům špatně, hůl nad ním neláme. „Můj bratr je nemocný, strašně bychom si přáli, aby se šel léčit. Ještě má šanci se zařadit do normálního života,“ věří.