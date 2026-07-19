U Hauswaldské kaple u Srní na Šumavě přibude stříška a skleněná madona

U Hauswaldské kaple u Srní na Klatovsku vzniká nová dřevěná stříška nad ruinami staré stavby, do níž byl kdysi sveden tamní údajně léčivý pramen. Interiér doplní 160 centimetrů vysoká skleněná socha Panny Marie Lurdské, patronky tohoto poutního místa, kterému se přezdívá šumavské Lurdy. Požehnání se uskuteční 15. srpna při tradiční pouti, řekl ČTK Ondřej Uher ze spolku Karel Klostermann - spisovatel Šumavy, který úpravy inicioval.
Nový prvek připomene 20 let od obnovy areálu Hauswaldské kaple, kterou v 50. letech 20. století odstřelila v pohraničním pásmu tehdejší armáda. Spolek původně uvažoval i nad obnovou zaniklé kaple. Nakonec ale od záměru ustoupil. "Nechtěli jsme narušit atmosféru místa. Říkali jsme si, že ta malá stavba by byla vhodnější, ale nechtěli jsme do té ruiny zasahovat, protože má svoje kouzlo. A tak jsme si říkali, že postavíme něco, co ty ruiny obejme, bude je chránit, ale zároveň nenarušíme historii a ducha toho místa," řekl Uher.
Modřínová konstrukce s šindelovou střechou a otevřenými bočními stěnami překryje zbytky zdí menší stavby z roku 1902, která původně nesloužila jako kaplička, ale chránila pramen. Stavbu z dřeva z okolních lesů vyrábějí tesaři správy parku.
Dovnitř umístí spolek skleněnou sochu Panny Marie Lurdské od Vladěny Tesařové, která na Šumavě vytvořila řadu skleněných soch a plastik s náboženskou tematikou. Je také autorkou modrého skleněného bloku s otiskem spojených dlaní u Hauswaldské kaple, kam dopadá voda vedená dřevěnými koryty. Skleněná madona na podstavci z místního kamene nahradí původní dřevěnou sochu, která stála v kapli z roku 1902. Po zboření lidé sochu zachránili a dodnes je v kostele v Srní.
Hauswaldská kaple byla v 19. století významným poutním místem. Proslavily ji pověsti o zázracích a údajném léčivém prameni. Místo připomíná i spisovatel Karel Klostermann v povídce Červené srdce. První kaplička tu vznikla v roce 1820, o 40 let později ji nahradila větší kaple, která ale byla nekvalitní a hrozilo jí zřícení. Třetí kaple z roku 1902 sloužila do druhé světové války. Armáda pak kapli v září 1958 odstřelila. Prostor se díky iniciativě Klostermannova spolku a správě parku obnovil před 20 lety. Původní kaple připomínají jejich zdůrazněné půdorysy.