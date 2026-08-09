U Horské Kvildy na Šumavě zemřel při nehodě motocyklista,narazil do stromu

U Horské Kvildy na Šumavě zemřel dnes odpoledne motorkář. Podle mluvčí policistů Hany Kroftové muž narozený v roce 1974 pravděpodobně nezvládl řízení a narazil do stromu. Kriminalisté případ nadále vyšetřují a příčinu úmrtí by měla pomoci objasnit i nařízená soudní pitva.
K nehodě vyjížděli policisté před 14:00 na silnici III/16910. "Podle dosud zjištěných skutečností řidič motocyklu mezi obcemi Filipova Huť a Horská Kvilda z dosud nezjištěných příčin nezvládl projetí zatáčky a s motocyklem vyjel mimo komunikaci, kde narazil do stromu. Motocyklista bohužel na místě zemřel," uvedla Kroftová.
Po dobu vyšetřování byla v místě řízena doprava kyvadlově a silnice zůstala průjezdná.
Motocyklisté patří mezi zranitelné účastníky provozu. V letošní sezoně Česko eviduje rekordní počet nově registrovaných motocyklů. Policisté a odborníci na dopravní bezpečnost opakovaně apelují na řidiče motocyklů, aby jezdili přiměřeně rychle, předvídali rizikové situace a počítali s tím, že je mohou ostatní přehlédnout. Řidiče automobilů zase vyzývají, aby byli vůči motocyklistům ohleduplnější a pozornější.