U Košuteckého jezírka v Plzni otevřel obvod objekt s bistrem a dětskou skupinou

U Košuteckého jezírka v Plzni začal oficiálně sloužit nový objekt s bistrem a zázemím pro dětskou skupinu. Dvoupodlažní budova za 38,5 milionu korun se zelenou střechou nahradila kdysi oblíbený klub Bacardi. ČTK to řekl místostarosta prvního městského obvodu Miroslav Šuma (ANO).
"Je to jedna z našich největších investic za poslední léta. Velkou část nákladů by však měla pokrýt dotace z Národního plánu obnovy financovaného z evropských zdrojů," řekl. Dřevem obložená stavba se uchází o titul v architektonických soutěžích Stavba roku Plzeňského kraje a Cena Hanuše Zápala.
Objekt vyrostl v místě, kde stával populární podnik Bacardi, postavený v 60. letech minulého století, který sloužil jako letní restaurace a kulturní centrum. Později tam fungovala diskotéka a zázemí pro boxerský klub. Areál sloužil do roku 2012, kdy byl kvůli nevyhovujícímu stavu uzavřen a v roce 2020 zdemolován. Už tehdy se mluvilo o novém návrhu. Počítalo se ale pouze s restaurací. Vedení obvodu poté původní projekt přepracovalo, takže kromě občerstvení jsou v něm také prostory pro dětskou skupinu.
"Jde o velkorysý projekt a já jsem ráda, že se jej podařilo dotáhnout do zdárného konce. Návštěvníci parku se tady mohou občerstvit po procházce a zdejší dětská skupina zase umožní maminkám vrátit se dříve do práce, je možné do ní umístit už děti mladší tří let," uvedla starostka obvodu Ivana Bubeníčková (ANO). Skupina až pro 24 dětí ve věku od jednoho roku zahájí provoz od května. Prostornou vnitřní část doplňuje hřiště na střeše objektu. Občerstvení Jezírko slouží veřejnosti a je od dětské skupiny oddělené, k dispozici jsou v něm i veřejné toalety.
"Na místě dnešního jezírka se v minulosti nacházel kamenolom, kde se těžil kámen pro výstavbu domů v Plzni a okolí. Těžba skončila ve 30. letech minulého století a poté zde pod taktovkou městského zahradníka Valentina Čočka vznikl park s jezírkem. Náš projekt respektuje historickou kompozici parku a zároveň navazuje na bohatou tradici kulturního života v této části města,“ popsal architekt Petr Nosek.