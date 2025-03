Kontejnery se přesunou z podzemí do domů, hromadil se u nich nepořádek

Jako náhradní řešení problému s tříděným odpadem nabízí společnost Čistá Plzeň majitelům domů službu door-to-door. Mohou si tak pořídit nádobu na tříděný odpad do budov, kde se bydlí, a v den svozu ji umístit na ulici.

Rušení podzemních kontejnerů má ale i kritiky. Ti to pokládají za krok zpátky. Poukazují na to, že se jedná o řešení využívané v řadě metropolí a že likvidací si město sporným způsobem zjednodušuje úklid veřejných prostranství. Podle nich se nabídkou systému door-to-door snaží město přenést odpovědnost za služby, které si lidé platí z daní, na vlastníky nemovitostí.

„K rušení podzemních kontejnerů jsme nepřistoupili okamžitě, ale po delší době, kdy jsme se snažili tento model provozovat efektivně různými způsoby. Postupně jsme například upravili vhozy do kontejnerů tak, aby byly širší a umožňovaly lepší vhazování větších předmětů, zejména kartonů,“ uvedl náměstek společnosti Čistá Plzeň Jan Šneberg.

Město není schopné zajistit úklid, tvrdí opoziční zastupitel

Tvrdí, že u podzemních kontejnerů se odpadky uklízely sedm dnů v týdnu. „Bohužel nepořádek kolem nich vznikal doslova z hodiny na hodinu,“ sdělil. Podle Šneberga se sice povedlo na některých místech chytit osoby, jež odpad ukládaly v okolí nádob, pořádek se ale nedařilo dlouhodobě udržovat.

Ke kritikům likvidace podzemních kontejnerů v centru Plzně patří například opoziční zastupitel Radoslav Škarda z TOP 09. „Já tam bydlím a nemám teď kam vyhodit separovaný odpad,“ říká. Domnívá se, že odstranění podzemních kontejnerů také ovlivní chování návštěvníků Plzně.

„Pokud jsem v zahraničí a mám v ruce PET lahev, tak ji raději vyhodím do tříděného odpadu než do odpadkového koše,“ řekl. Zdůvodnění, že se podzemní kontejnery ruší, protože kolem nich bývá nepořádek, se mu nelíbí. „Místo toho, aby se více uklízelo, tak se lidem něco ubere, protože město není schopné zajistit úklid,“ uvedl.

Nabídku služby door-to-door považuje za pouze částečné řešení. Myslí si, že by bylo lepší zároveň zachovat podzemní kontejnery. „Zrušit je v centru města, to je podle mě postavené na hlavu,“ konstatoval.

Bývalý primátor Pavel Šindelář z ODS označil likvidaci podzemních kontejnerů na tříděný odpad za důsledek zbrklého rozhodnutí. „Je pravda, že kolem bývá nepořádek, ale to je i u jiných kontejnerů a odpadkových košů. Podzemní kontejnery docela dobře vypadají, byla to nějaká investice a teď se to zruší. Pak už se to podle mě nedá vrátit. Navíc to zrušení bude něco stát,“ řekl.

Starosta centrálního městského obvodu Plzně David Procházka z ANO přiznal, že ho likvidace některých podzemních kontejnerů na tříděný odpad mrzí. „Nemám z toho radost,“ konstatoval.

Zároveň prý ale chápe důvod k odstranění. „Lidé se s nimi nenaučili pracovat. Pokud se něco nevejde do vhozového otvoru, tak to nechají vedle. Kdo přijde potom, má pocit, že je kontejner plný, a začne tak vznikat černá skládka,“ konstatoval a připustil, že leckdo může likvidaci podzemních kontejnerů vnímat jako krok zpátky.

„Asi ano. Ale podle mě to přinášelo víc problémů než užitku,“ řekl. Podle starosty nyní probíhá diskuse se zástupci společnosti Čistá Plzeň o tom, na jakých místech by bylo vhodné odstraněné kontejnery instalovat.

Zrušení se má v centru Plzně týkat podzemních kontejnerů na tříděný odpad v sadech 5. května, v lokalitě U Zvonu, u Hotelu Slovan, na Masarykově náměstí a v Kollárově ulici. Nadále zůstanou na méně problematických místech na Anglickém nábřeží, v Pallově ulici, v Truhlářské ulici, na Palackého náměstí, v Petákově ulici a u křižovatky Sedláčkovy ulice a sadů 5. května.