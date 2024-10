Umělá inteligence radí firmám nebo lékařům, v radiologii pomáhá už deset let

Upozornil na to třeba přednosta Kliniky zobrazovacích metod Fakultní nemocnice v Plzni (FN) Jiří Ferda pro nemocniční časopis. „Radiologie je jedna z disciplin, kde se umělá inteligence používá už od jejích prvních aplikací, tedy deset let,“ uvedl.

V radiologii se využívají ve FN například počítačové programy pro vyhledávání ložisek v plicní tkáni nebo při zobrazování tlustého střeva. „Postupně se programy výrazně zlepšily a nyní jsou velmi dobrým partnerem, kterému je možné svěřit u vyhledávání nádoru plicní tkáně takzvané druhé čtení. Jako první čtení využíváme program a jeho výsledky překontrolujeme a hlavně je interpretujeme. Nově využíváme i programy, které jsou založeny na využití takzvaného hlubokého učení. Jsou to programy, které umožňují přesně měřit objem tkání například mozku nebo prostaty z magnetické rezonance. Tyto programy využíváme při hodnocení neurologických onemocnění a při hodnocení nádorového postižení prostaty,“ konstatoval Ferda.

Umělá inteligence tedy může zatím jen pomoci lékařům zkvalitňovat jejich rozhodování. „Interpretace nálezů je tím nejdůležitějším uměním v radiologii. Tam současná AI zatím nemá mnoho co nabídnout. Domnívám se, že ani generativní AI v tom nebude o nic lepší. I když počítač nakonec porazil Garyho Kasparova, nahradit tohoto šachistu nedokázal,“ napsal Ferda.

Postupy AI umějí podle něj také velmi zásadně ovlivnit vyhledávání šumu v obrazu a tím přispět ke zvýšení diagnostické kvality obrazů.

FN podle Ferdy počítá s rozšířením použití AI při hodnocení rentgenových snímků hrudníku nebo kostí. „Tam je dnes velký boom všech možných producentů, ale nám jde spíše o opravdu perspektivní a udržitelné použití,“ sdělil Ferda, podle kterého jsou některé produkty jen módním výstřelkem. „Abychom produkty mohli používat, musí mít přesně daný stupeň certifikace zdravotnického prostředku. Je to jako s autonomním řízením vozidel. Poskytovatel musí být schopen nést i právní následky použití systémů. Proto je třeba být ve výběru prostředku a použití umělé inteligence obezřetný,“ sdělil.

Eliminuje vyhledávací chyby

V plzeňské Bioptické laboratoři pomáhá AI při vyhodnocování gynekologických vyšetření i při odhalování rakoviny prostaty. V rámci screeningu rakoviny děložního čípku podstoupí ročně v České republice cytologické vyšetření přes dva miliony žen, z nich přes 900 000 provádí právě Bioptická laboratoř. Při vyšetření se odebere vzorek buněk z povrchu děložního čípku, ve kterém pak specializování lékaři hledají přednádorové změny nebo přímo karcinom.

„AI v odebraném vzorku označí místa s podezřelými buňkami a vytvoří tak předvýběr šedesáti políček, která pak vyhodnocují cytotechnologové a lékaři. Tento proces de facto eliminuje vyhledávací chyby, kdy nemůže dojít k tomu, že při prohledávání celého vzorku cytotechnolog abnormalitu přehlédne,“ říká vedoucí lékařka úseku Gynekologické cytologie Bioptické laboratoře Iva Kinkorová Luňáčková.

Při odhalování rakoviny prostaty AI také pomáhá vzorky předhodnocovat. Zásadním krokem je vyšetření, které se provádí na základě biopsie, neboli odběru vzorku tkáně.

„Ve standardním procesu dostáváme pod mikroskop preparáty s tkání prostaty, prohlédneme je, uděláme diagnózu. Vzorků je pochopitelně mnoho, pro patologa je vyšetření náročné na oči, ložiska mohou být naprosto minimální, čítající pouze několik drobných žlázek. Ve chvíli, kdy se člověk hodiny dívá do mikroskopu, samozřejmě stoupá riziko, že malá ložiska přehlédne. Umělá inteligence si prohlédne preparát a označí veškerá podezřelá ložiska, na která se máme soustředit,“ uvedl lékař úseku biopsie a imunohistochemie Bioptické laboratoře Robert Slunečko.

Al pomáhá například ve dřevařském podniku

AI se využívá i ve firmě SOLODOOR, která je nástupcem dřevařského podniku Solo Sušice. Generální ředitel Martin Dozrál uvedl, že AI zatím pomáhá v oddělení řízení vztahů se zákazníky, kde analyzuje prodejní data a zápisy ze schůzek a na jejich základě navrhuje další kroky v práci se zákazníkem.

Personální manažerka zase používá umělou inteligenci při tvorbě článků do firemního časopisu a k formulaci náborových inzerátů. „V rámci IT oddělení nyní máme projekt na využití Copilotu, kdy pracujeme s AI implementovanou do balíčku programů Microsoft Office. Jeho cílem je vylepšit efektivitu našeho reportingu a controllingu,“ nastínil Dozrál.

I díky využívání AI si stříbro ze soutěže Firma roku Plzeňského kraje letos odvezla společnost Easy Homes Solutions, která se zabývá dřevostavbami. Jednatel firmy Jan Bednář uvedl, že soutěž byla i o tom, jak firmy používají moderní technologie a jak se přizpůsobují moderním trendům. „My využíváme virtuální realitu, AI, máme online stavební deníky. I proto nás porota vybrala,“ sdělil.