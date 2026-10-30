Umělkyně a pedagožka se v Plzni snažila motivovat k novému začátku desítky vězňů

Čtyřicítka vězňů odsouzených za drogové delikty dnes v plzeňské věznici Bory absolvovala inspirativní program, který je má motivovat k novému začátku. Vedla ho čtyřiačtyřicetiletá výtvarnice a pedagožka Luna Isis, jež na projektu Umění pomáhá spolupracuje přes rok s pražským lékařem Petrem Bouzkem. Po přednášce a workshopu dnes vězni společně vytvořili motivační obraz.
Projekt Umění pomáhá začal v domově pro seniory. "Je to naše premiéra ve věznici," uvedla výtvarnice, která se přednáškám a workshopům věnuje přes 20 let. Návštěvu na Borech si domluvila na vernisáži v domově seniorů v Mirošově na Rokycansku se šéfem krajského výboru sociálních věcí Andrejem Červeným (ANO), který ve věznici pracuje.
Ve věznici na Borech je 1150 lidí, z toho je zhruba 1000 odsouzených a zbytek ve vazbě. Za program věznice nic neplatí. "Cílem je, abychom je motivovali pro život za zdmi věznice," řekl Červený. Zařízení má odborné zaměstnance jako vychovatele, speciální pedagogy, psychology a sociální pracovníky, kteří působí na vězně, aby se vydali správnou cestou. "Ale k tomu potřebujeme i lidi zvenku, aby se zapojili a pokusili jsme se je přivést k tomu, aby změnili svůj život a nepáchali trestnou činnost. Aby měli pozitivní myšlení," řekl.
Vybraná byla skupina vězňů, kteří procházejí dobrovolným intenzivním terapeutickým programem, který trvá deset měsíců. "Všichni tam šli s tím, že by chtěli něco dělat se svým životem po stránce závislosti. Každý jedinec, který se k nám nevrátí, tak je pro nás plus," uvedl speciální pedagog Jan Marek.
Obrazy budou několik měsíců ve velké návštěvní místnosti věznice. Na vernisáži si vězni připili nealkoholickým šampaňským a Bouzek jim hrál na kytaru české překlady písní Johnnyho Cashe, které zpíval ve vězení. Na společný obraz odsouzení napsali své vzkazy, například "Chci mít šťastný život a lásku" nebo "Přes překážky ke hvězdám".
Isis by chtěla s programem ve věznici pokračovat a nebrání se ho přenést do dalších nápravných zařízení. "Byla jsem v podobném životním příběhu a na dně. V životě mi pomohly láska, zájem a inspirace těch, kteří už žili jiný život," řekla. "Nebylo to za měsíc, ale krůček po krůčku třeba deset let. A dnes všechny těžké věci beru tak, že jsou právě proto, abych o tom dnes vyprávěla," dodala.
Vězni dnešek hodnotili pozitivně. Uváděli třeba, že když člověk věří a chce nově začít, tak se to určitě dá. Uvítali by, kdyby workshopy s Isis pokračovaly. "Je to moc příjemná paní. A že sem mezi nás přijde a dokáže mluvit o takových věcech, to je fakt dobrý. My jsme v životě hodně ztracení. A tohle je pro nás v téhle situaci nepředstavitelné. Teď máme svázané ruce a nedokážeme s životem nic udělat," řekli vězni.