Univerzita v Plzni chce dál zvyšovat počty studentů,otvírá druhá kola přijímaček

Pět z devíti fakult Západočeské univerzity v Plzni (ZČU) nabízí v červenci a srpnu poslední volné kapacity ve svých studijních programech. Druhá kola přijímacího řízení se týkají humanitních, technických i ekonomických oborů. Cílem ZČU je mimo jiné třetí rok v řadě navýšit počty svých studentů a studentek, sdělila dnes ČTK mluvčí univerzity Andrea Čandová. Na univerzitu letos v prvním kole přijímacího řízení dorazilo přes 17.200 přihlášek, meziročně o 7,5 procenta více a nejvíc za posledních deset let.
"Naším cílem je, aby se ZČU v příštím roce přiblížila k počtu 14.000 studentek a studentů, jak jsme si stanovili v roce 2023," řekl rektor Miroslav Lávička. V minulém akademickém roce studovalo na univerzitě 13.000 lidí, za poslední čtyři roky stoupl počet studujících o 2000.
Druhá kola otevírají všechny tři technické fakulty, na nichž studuje čtvrtina všech studentů univerzity. Fakulta aplikovaných věd nabízí programy zaměřené na informatiku, kybernetiku, fyziku, mechaniku, matematiku, geomatiku či stavební inženýrství. "O absolventky a absolventy naší fakulty je mezi firmami nejen z plzeňského regionu velký zájem. Rozhodli jsme se proto otevřít druhé kolo přijímacího řízení ve všech nabízených bakalářských programech," řekl děkan fakulty Miloš Železný.
Fakulta strojní otevřela všechny studijní programy. Šanci přihlásit se ještě mají i zájemci o nový program Environmentální inženýrství a technologie, který se zaměří na materiály a cirkulární ekonomiku. Fakulta elektrotechnická otevřela druhé kolo přijímacího řízení do svého jediného bakalářského programu Elektrotechnika a informační technologie i do navazujících magisterských specializací, které zahrnují například výkonové systémy, aplikovanou elektrotechniku nebo elektromobilitu a inteligentní dopravní systémy.
Fakulta ekonomická nabízí bakalářské i navazující magisterské studium zaměřené na ekonomii, management i data. Uchazeči se mohou hlásit například na ekonomickou a regionální geografii, informační management nebo podnikovou ekonomiku a management, včetně kombinované formy studia i výuky v Chebu. V nabídce je také anglický program, který studenty připravuje na práci v mezinárodních firmách v česko-bavorském příhraničí, uvedl proděkan fakulty Jan Tlučhoř.
Na filozofické fakultě mohou uchazeči vybírat například z archeologie, historie, filozofie, mezinárodních vztahů, sociální a kulturní antropologie nebo sociální práce; v navazujícím studiu pak také třeba z filozofie pro umělou inteligenci.
Seznam všech otevřených studijních programů je dostupný v elektronické přihlášce.