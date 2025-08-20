Incident se odehrál v pondělí na jednom z plzeňských úřadů. Rozčílený muž vyšel z místnosti, kde probíhalo jednání s jeho bývalou přítelkyní. Čeho se jednání týkalo, policisté neuvedli.
Jakmile muž spatřil na chodbě současného přítele své expartnerky, bylo to jako rozbuška. Agresor začal muže slovně urážet a vyhrožovat mu.
„Tím to však neskončilo. Když muž a žena opustili budovu úřadu, podezřelý muž vytáhl zbraň, natáhl závěr a namířil ji na muže, kterému vyhrožoval zabitím,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.
Ženin přítel okamžitě utekl zpátky na úřad a přivolal policisty. Útočník mezitím utekl.
„Na místo neprodleně dorazilo několik policejních hlídek i zásahová jednotka. Díky jejich rychlé reakci byl agresor do pár hodin zadržen a eskortován k dalším úkonům,“ popsala bleskurychlou akci Raindlová.
Během zadržení u něj našli takzvanou kapslíkovou pistoli.
Muže nyní policisté podezírají z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. „Ve věci je konáno takzvané zkrácené přípravné řízení,“ uzavřel mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži až tři roky vězení.