Zabiju tě, strašil muž s pistolí přítele expartnerky. Zbraň ale nebyla skutečná

Zásahová jednotka si došla pro muže, který na plzeňském úřadě vyhrožoval a urážel přítele své bývalé partnerky. Vše vyvrcholilo před budovou, kde útočník vytáhl na soka zbraň a zamířil na něj. Když vyděšený muž utekl zpátky dovnitř, útočník zmizel. Jak se později ukázalo, v ruce držel kapslíkovou pistoli.
Incident se odehrál v pondělí na jednom z plzeňských úřadů. Rozčílený muž vyšel z místnosti, kde probíhalo jednání s jeho bývalou přítelkyní. Čeho se jednání týkalo, policisté neuvedli.

Jakmile muž spatřil na chodbě současného přítele své expartnerky, bylo to jako rozbuška. Agresor začal muže slovně urážet a vyhrožovat mu.

„Tím to však neskončilo. Když muž a žena opustili budovu úřadu, podezřelý muž vytáhl zbraň, natáhl závěr a namířil ji na muže, kterému vyhrožoval zabitím,“ uvedla policejní mluvčí Michaela Raindlová.

Ženin přítel okamžitě utekl zpátky na úřad a přivolal policisty. Útočník mezitím utekl.

„Na místo neprodleně dorazilo několik policejních hlídek i zásahová jednotka. Díky jejich rychlé reakci byl agresor do pár hodin zadržen a eskortován k dalším úkonům,“ popsala bleskurychlou akci Raindlová.

Během zadržení u něj našli takzvanou kapslíkovou pistoli.

Muže nyní policisté podezírají z nebezpečného vyhrožování a výtržnictví. „Ve věci je konáno takzvané zkrácené přípravné řízení,“ uzavřel mluvčí s tím, že v případě prokázání viny hrozí muži až tři roky vězení.

