„Tak po delší době zase událost mimo naše chápání. Pár kilometrů od našeho útulku na silnici u Liblína bylo v příkopu nalezeno šestitýdenní štěně, s neregistrovaným čipem, které vypadá jako kříženec kangalského pasteveckého psa, podvyživené, zanedbané,“ stojí v příspěvku z minulého týdne na facebookové stránce Útulku pro psy Zdeňka Srstky v Němčovicích.
„Jak se někdo může zbavit pejska, štěněte takovýmto odporným způsobem. Lidi jsou někdy fakt hyeny. Určitě nevyskočil někomu jen tak z auta, daleko by neutekl,“ pokračuje útulek v příspěvku na facebooku.
Nalezence Edíka, jak mu začali říkat, prohlédl veterinář a konstatoval, že psík má zánět střev, naordinoval mu proto léčbu a dietu. Veterinář mu dával šanci na přežití padesát na padesát. „Krmili jsme ho stříkačkou, aby vůbec něco pozřel. Už to vypadalo, že se jeho stav lepší, ale v pátek přišel exitus,“ popsal starosta Němčovic, který je zároveň i vedoucím útulku Karel Ferschmann.
Psa našli v úterý. Není jasné, jak štěně dlouho v příkopu bylo. Zatím není také jasné, kdo ho tam odhodil. Starosta pátral na vlastní pěst, ale dokázat někomu, že to bylo jeho štěně, je těžké. Má ale určité indicie, komu by mohl patřit, víc ale prozradit nechce. „Jsem přesvědčený, že majitele dohledáme,“ říká starosta.
Příspěvek na facebooku o nalezenci zaujal širokou veřejnost a všichni přáli pejskovi, aby se uzdravil. Když se pak objevila zpráva, že uhynul, na útulek i starostu se snesla velká vlna nevole. Během 24 hodin na facebooku útulku bylo pět tisíc komentářů a vesměs negativních. Pisatelé je kritizují za to, že pes nebyl okamžitě převezen na kliniku, kde by se o něj postarali.
„Štěňátko zbytečně zemřelo v krutých bolestech kvůli absolutní neschopnosti a lhostejnosti vašeho útulku. Měli byste trpět stejně, jako to stěně. Nic jinýho si nezasloužíte. Ale ona si to s vámi karma vyřídí...toho se nebojím,“ napsala jedna z pisatelek. Druhá přidala: „Kdybyste potlačili vlastní ego a přijali nabídky, které jste dostali, nabízející převoz štěněte na kliniku včetně úhrady léčby, štěně možná mohlo žít.“ Přidává se další pisatelka: „Štěně kdovíproč se nedostalo na veterinu, přišlo tak o šanci na život!“
Situace došla tak daleko, že na policii byla podána už dvě trestní oznámení. Starosta zatím neví, na koho. Stížnosti mají i na veterinární správě a na obec chodí žádosti o vysvětlení s tím, že žadatelé mají na to právo díky zákonu o svobodném přístupu k informacím.
I starostovi je pejska líto, nicméně tvrdí, že diskutující v útulku nebyli a psa na vlastní oči neviděli. „Já osobně veterinář nejsem, starám se o chod útulku, o personální a finanční záležitosti. Máme dva veterináře a ti rozhodli, jak se pes bude léčit. Útulek je tady 16 let. Po celou dobu se tady staráme o opuštěné psy. Máme důvěru státu, když totiž zvířata takzvaně propadnou státu, jdou do Němčovic. Neseme jméno po Zdeňku Srstkovi,“ hájí starosta útulek s tím, že kadaver měl být původně odvezen do kafilérie, ale nakonec ho po kritice odvezli na pitvu.
„Napsala mi například padesátiletá učitelka z mateřské školy na Karlovarsku, a označila mě šmejdem, sráčem a aby mě obyvatelé už nikdy nevolili. Předpokládám, že tato paní u nás v Němčovicích nikdy nebyla,“ kroutí hlavou nad některými komentáři starosta a zvažuje, jak se proti nim bránit. Už se spojil s advokátem.