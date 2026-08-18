Kamion srazil na D5 řidiče u odstaveného auta, dálnice v obou směrech stála

Policie o nehodě informovala krátce před třetí hodinou odpoledne. Událost se stala nedaleko Kařezu na Rokycansku.
Kamion srazil na dálnici řidiče, který tam měl kvůli defektu odstavené vozidlo. Podle záchranářů byl při transportu do nemocnice při vědomí.
„Po přistání vrtulníku a transportu zraněné osoby byl plně obnoven provoz dálnice ve směru na Rozvadov,“ sdělila po čtvrt na čtyři policejní mluvčí Eva Červenková.
V opačném směru jízdy na Prahu je místo průjezdné levým jízdním pruhem. „Jeďte se zvýšenou opatrností, na místě jsou dálniční policisté,“ žádá mluvčí.