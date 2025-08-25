Do malé vesničky Bezděkovec, která je součástí obce Mileč, vyjížděli hasiči v neděli odpoledne.
„U základů domu se zabydlela hadí rodinka. Vzhledem k tomu, že neměla povolení k pobytu od majitele domu a protože její přítomnost obyvatele domku znepokojovala, museli jsme přistoupit k hadí deportaci,“ popsal letní výjezd mluvčí krajských hasičů Petr Poncar.
Doplnil, že k nucenému přesunu využili hasiči speciální přípravek zvaný kýblwagen, a poněkud rozladěné plazy odvezli do volné přírody.
Šlo u užovky hladké, které nejsou jedovaté, ale lidé se jich někdy bojí, neboť si je pletou se zmijemi.