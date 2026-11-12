Soud v Plzni vypořádal všechny stížnosti na volby v 11 obcích Plzeňského kraje

Krajský soud v Plzni vypořádal všechny stížnosti na říjnové komunální volby v Plzeňském kraji. Týkaly se 11 obcí a městských obvodů. V posledním dosud nevyřízeném případu soud zamítl návrh na prohlášení neplatnosti volby kandidáta v Bělé nad Radbuzou na Domažlicku. Zjistil přitom, že volební komise porušila zákon, když hlasy sčítala v kanceláři starosty místo ve volební místnosti. Navrhovatel ale neprokázal, že to hrubě ovlivnilo výsledek voleb. Vyplývá to z dnešního rozhodnutí soudu vyvěšeného na úřední desce.
V Bělé nad Radbuzou zvolený zastupitel za uskupení ANO 2011 a nezávislí napadl zvolení kandidáta konkurenčního uskupení Nezávislí kandidáti s podporou STAN, které volby v obci vyhrálo. Okrsková komise po skončení hlasování přenesla obě volební urny do kanceláře starosty, který byl zároveň lídrem kandidátky vítězného uskupení. Tam pak hlasy sčítala. Soud potvrdil, že komise tím porušila volební zákon. Navrhovatel ale neprokázal, že sčítání mimo volební místnost vedlo k nesprávnému zjištění výsledku. Samotné porušení pravidel podle soudu ke zneplatnění volby nestačí, pokud se neprokáže jeho hrubý vliv na výsledek.
Soud nepovažoval za důvodné ani námitky týkající se údajného jmenování předsedkyně a místopředsedkyně komise, které jsou zaměstnankyně města, starostou. Zjistil, že starosta obě ženy pouze navrhl a nikdo z komise proti tomu nevznesl námitku. Neuznal ani tvrzení, že členky komise delegované opozičními stranami neviděly zápis o průběhu a výsledku hlasování. Zápis totiž podepsali všichni členové komise.
Soudní rozhodnutí změnilo v kraji výsledek voleb jen v městském obvodu Plzeň 1. Soud tam zrušil zvolení Šárky Chvalové z uskupení Pro Plzeň s podporou lidovců. Při přepisu výsledků jí někdo omylem připsal 325 hlasů místo skutečných 32. Rozdíl 293 hlasů změnil pořadí kandidátů na kandidátce. Soud proto za řádně zvolenou zastupitelku prohlásil Lucii Pernglau, která původně skončila jako první náhradnice. Počet čtyř mandátů uskupení v zastupitelstvu se nezměnil.
V dalších obcích soud návrhy zamítl jako nedůvodné. V některých případech zjistil dílčí chyby při sčítání či vyhodnocování hlasů, neměly ale vliv na rozdělení mandátů nebo okruh zvolených zastupitelů. V Boru na Tachovsku například komise nesprávně vyřadila jeden platný hlasovací lístek označený červenou barvou. V Třebčicích a Nových Mitrovicích soud hlasy přepočítal a zjistil nesrovnalosti v jejich vyhodnocení, žádný z původně zvolených zastupitelů ale o mandát nepřišel. Další návrhy se týkaly možného ovlivňování voličů předvolebními událostmi nebo kampaní.
Krajský soud v Plzni dostal z Plzeňského kraje v řádném termínu podání z 11 obcí. Předtím už několik návrhů odmítl, protože je navrhovatelé podali před zákonnou lhůtou. Při obecních volbách v roce 2022 řešil Krajský soud v Plzni devět stížností, všechny odmítl nebo zamítl.