V Boru na Tachovsku vykolejil vagon nákladního vlaku, místo vlaků jezdí autobusy

Ve stanici Bor na Tachovsku dnes dopoledne při posunování vykolejil jeden vagon nákladního vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Nikomu se nic nestalo, událost ale zastavila provoz regionálních vlaků mezi Starým Sedlištěm a Stráží u Tachova. Podle Českých drah místo vlaků jezdí náhradní autobusová doprava.
Nehoda se stala na železniční trati vedoucí z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní. Podle Kavky není událost nijak závažná.
České dráhy uvádějí omezení provozu do čtvrtečního poledne. Autobusy jezdí místo osobních vlaků mezi Stráží u Tachova a Starým Sedlištěm a mezi Starým Sedlištěm a Borem. Některé spoje mohou mít až půlhodinové zpoždění.