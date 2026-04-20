V Boru na Tachovsku vykolejil vagon nákladního vlaku, místo vlaků jezdí autobusy

Ve stanici Bor na Tachovsku dnes dopoledne při posunování vykolejil jeden vagon nákladního vlaku. ČTK to řekl mluvčí Správy železnic pro mimořádnosti Martin Kavka. Nikomu se nic nestalo, událost ale zastavila provoz regionálních vlaků mezi Starým Sedlištěm a Stráží u Tachova. Podle Českých drah místo vlaků jezdí náhradní autobusová doprava. Odpoledne se podařilo obnovit provoz ve směru na Stráž u Tachova, sdělil Kavka.
Nehoda se stala na železniční trati vedoucí z Domažlic do Plané u Mariánských Lázní. Podle Kavky vykolejil nákladní vagón s obilím. Havárie poškodila kolej a oprava se odhadovala na několik dnů.
České dráhy podle údajů na webu předpokládají omezení provozu do čtvrtečního poledne. Železniční dopravce nasadil náhradní autobusy místo vlaků Stráží u Tachova a Starým Sedlištěm a mezi Starým Sedlištěm a Borem.