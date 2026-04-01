V březnu na silnicích v Plzeňském kraji nikdo nezemřel, loni jeden člověk

Bez obětí na životech se obešly březnové dopravní nehody na silnicích v Plzeňském kraji. Loni v březnu zahynul jeden člověk. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly pět životů. Loni za první čtvrtletí roku zemřelo sedm lidí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
V březnu se stalo v regionu 402 nehod, o 83 víc než loni. Dva lidé při nich byli těžce zraněni, 108 účastníků nehod utrpělo lehká zranění. Celková škoda byla vyčíslena na 45,67 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
K nejvážnějším březnovým nehodám patřila 11. března srážka osobního vlaku s osobním autem na železničním přejezdu v Bezděkově na Klatovsku. Starší muž a žena z auta utrpěli středně těžká zranění, nikdo z vlaku zraněn nebyl. Bez vážnějšího zranění se obešla nehoda z 31. března, kdy se u Dolní Lukavice na jižním Plzeňsku srazil nákladní vůz a sanitka. Nákladní auto v levotočivé zatáčce při odbočování vlevo na účelovou komunikaci zřejmě ohrozilo sanitku, která jela za ním se zapnutými majáky. Vozy se střetly a sanitní vůz, který převážel pacienta, skončil v příkopu. Pacient nebyl v souvislosti s nehodou zraněn, řidič sanitky a záchranářka utrpěli lehká poranění.
Nejčastější příčinou březnových nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejvíce nehod se stalo v úterý 3. března, celkem 25, o den dříve to bylo 24 nehod. Naopak nejméně nehod policie evidovala v neděli 29. března, kdy se stalo šest nehod.
Počet nehod a úmrtí při nehodách v březnu 2026 v okresech Plzeňského kraje:
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Domažlice 49 0
Klatovy 34 0
Plzeň-město 210 0
Plzeň-jih 33 0
Plzeň-sever 27 0
Rokycany 15 0
Tachov 22 0
Dálniční oddělení Ostrov u Stříbra 9 0
Dálniční oddělení Svojkovice 3 0