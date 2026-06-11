V bývalém hotelu CD v Plzni podruhé v týdnu hoří, hasiči vyvedli jednoho člověka

V Plzni opět hoří v bývalém CD hotelu na Karlovarské třídě, kde je nyní ubytovací zařízení. Tento týden tam hoří už podruhé. Hasiči z objektu vyvedli jednoho člověka a předali ho do péče záchranářů. Objekt opustilo 25 lidí, řekl ČTK mluvčí krajských hasičů Petr Poncar. Po dobu zásahu policie uzavřela Karlovarskou třídu do centra od křižovatky s alejí Svobody, řekla policejní mluvčí Veronika Hokrová.
Hasiči vyhlásili druhý stupeň požárního poplachu ze čtyř. Zasahují hasiči z profesionálních stanic ve městě i dobrovolní hasiči. "Požár zasáhl jednu bytovou jednotku ve stejné části budovy jako již jednou v tomto týdnu. Průzkum nenašel žádné další osoby," uvedl Poncar.
Někdejší hotel CD, dříve Cizinecký dům, postavily na přelomu 20. a 30. let 20. století Škodovy závody jako reprezentační komplex budov pro ubytování zahraničních kontrolorů, významných návštěv a úředníků firmy, přijíždějících služebně do Plzně. Nyní slouží jako ubytovací zařízení. V pondělí tam hasiči likvidovali požár v druhém nadzemním podlaží. I v minulosti do bývalého hotelu jeli, například na konci ledna tam hořela splachovací nádržka na jedné z toalet.