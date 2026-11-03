V čele Domažlic stanul dosavadní starosta, lidovec Stanislav Antoš

Devětapadesátiletý lidovec Stanislav Antoš, lídr uskupení Pro Domažlice, KDU-ČSL a nezávislí, se stal starostou Domažlic. Na dnešním ustavujícím jednání zastupitelstva dostal ve veřejné volbě 12 z 21 hlasů, sedm zastupitelů bylo proti, jeden se zdržel a jeden nehlasoval. Antoš byl starostou od června 2023, kdy ho zastupitelé zvolili do čela jedenáctitisícového města po odvolání tehdejšího starosty z ANO Radka Wiesnera.
Volby v nejmenším okresním městě Plzeňského kraje v říjnu vyhrálo ANO, končí ale v opozici. Na koalici s 12 hlasy se dohodlo Antošovo uskupení Pro Domažlice, ODS a Sdružení pro město Domažlice (SPMD). Ve volbách skončily na druhém, třetím a čtvrtém místě.
Antoš měl jednoho protikandidáta, lídra vítězné ANO Wiesnera, ten ale v hlasování neuspěl. Další ze zastupitelů navržených na starostu nominaci nepřijal.
Prvním místostarostou se stal lídr SPMD, hudebník a učitel hry na bicí nástroje, třiapadesátiletý Kamil Jindřich. Dostal 12 hlasů, osm zastupitelů bylo proti a jeden se zdržel. Druhým místostarostou je dvaapadesátiletý projektant Zbyněk Wolf z SPMD. Pro jeho zvolení hlasovalo 14 zastupitelů, šest bylo proti a jeden se zdržel. Také na funkci prvního i druhého místostarosty nominovalo ANO svého kandidáta, ale neuspěl. Starosta a oba místostarostové budou pracovat jako uvolnění, tedy za plný plat. Dosud byl jeden místostarosta neuvolněný.
V sedmičlenné radě zasednou kromě Antoše, Jindřicha a Wolfa také dva zastupitelé za ODS a po jednom za SPMD a Pro Domažlice.
ANO a SPMD mají v domažlickém zastupitelstvu shodně po šesti mandátech, Pro Domažlice čtyři, ODS a uskupení Vaše Domažlice mají po dvou zastupitelích a šesté Žijeme Domažlice skončily s jedním mandátem.
SPMD a Pro Domažlice se na společném postupu dohodly už večer po sečtení výsledků obecních voleb. Později se přidala ODS.
V roce 2022 kandidovalo v Domažlicích deset subjektů. Volby vyhrálo ANO, které se na koalici původně dohodlo s Piráty, ODS a uskupením Domažlice pro všechny. V červnu 2023 ale zastupitelstvo odvolalo starostu z ANO a koalice se rozpadla. Novou koalici utvořilo sdružení Vždy Domažlice, Piráti, SPMD a částečně i ANO. Během volebního období oba zastupitelé zvolení za Piráty stranu opustili.