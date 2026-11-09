V čele Tachova stanul dosavadní starosta Petr Vrána, lídr uskupení Volím Tachov

Starostou Tachova se dnes opět stal Petr Vrána, šestapadesátiletý lídr uskupení Volím Tachov. Na dnešním ustavujícím jednání zastupitelstva dostal 20 z 21 hlasů, když se sám při volbě zdržel. Stejné to bylo s dosavadními místostarosty Janem Strakou a Vendulou Machovou, kteří také zůstali, řekla ČTK mluvčí města Tereza Kořínská. Vrána vedl čtrnáctitisícové město, čtvrté největší v Plzeňském kraji, už minulé čtyřleté volební období.
V Tachově se den po letošních komunálních volbách dohodly na utvoření povolební koalice vítězné uskupení Volím Tachov a druhé My Tachováci. Je personálním pokračováním dosavadní koalice. Vrána stojí v čele uskupení Volím Tachov, za nějž opět kandidovala i Machová, místostarosta Straka vedl sdružení My Tachováci. Obě vítězná uskupení sdružují nezávislé kandidáty, v drtivé většině nestraníky. Koalice má v zastupitelstvu s 21 členy 16 mandátů, tedy více než tři čtvrtiny křesel.
"Pro nás to znamená jednak potvrzení toho, že jsme za čtyři roky odvedli nějakou práci. Budeme rádi pokračovat v koaliční spolupráci s kolegou místostarostou Strakou," řekl ČTK 10. října večer Vrána. Straka byl v minulém období zvolen za uskupení Za lepší Tachov, tehdy jako člen SOCDEM, nyní je nestraník.
"V akčním plánu máme projekty asi za miliardu korun," řekl Vrána. Jsou to investice do plaveckého bazénu, knihovny, vybudování okružní křižovatky Plzeňská a Chodská a do výstavby objektu místo zchátralého domu potravin Jednota na náměstí.
Volím Tachov získalo ve volbách 45,11 procenta hlasů a 11 mandátů. Druzí skončili My Tachováci s 23,14 procenta hlasů a pěti mandáty. Třetí ANO má za 16,06 procenta hlasů čtyři zastupitele a čtvrtý Za lepší Tachov má jeden mandát za 6,04 procenta hlasů. SPD, Nový Tachov a Motoristé se do zastupitelstva nedostali.
V roce 2022 kandidovaly v Tachově čtyři strany. Volby vyhrálo se 45,52 procenta hlasů Volím Tachov, které získalo deset mandátů. Druhé skončilo se šesti mandáty za 29,16 procenta hlasů uskupení Za lepší Tachov. Třetí Patrioti Tachova měli 15,13 procenta hlasů a tři zastupitele a čtvrtí Idealisté pro Tachov měli tehdy 10,19 procenta hlasů a dva mandáty.