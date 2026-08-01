V červenci zemřeli při dopravních nehodách na silnicích v Jihočeském kraji tři lidé, o jednoho méně než ve stejném období loni. Od začátku roku si nehody v kraji vyžádaly 19 životů. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Mezi oběťmi nehod na jihu Čech byli i motocyklisté. Ve čtvrtek se smrtelná nehoda motocyklisty stala u Trhových Svinů na Českobudějovicku, 12. července u obce Zhoř na Táborsku.
Celkem se letos v červenci stalo 505 nehod, což je o 262 méně než loni. Při nehodách bylo 14 lidí těžce zraněno, 224 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 50,51 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou byla nepřiměřená rychlost. Nejvíce nehod se stalo v pondělí 20. července, celkem 27.
Tabulka okresů
Okres Počet nehod Počet mrtvých
České Budějovice 161 1
Český Krumlov 76 0
Jindřichův Hradec 54 1
Písek 41 0
Prachatice 38 0
Strakonice 60 0
Tábor 75 1
Zdroj: Policie ČR.