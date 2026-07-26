V Dobřanech u Plzně hoří skládka komunálního odpadu, zasahuje 25 hasičů

V Dobřanech u Plzně hoří skládka komunálního odpadu. Zasažena je plocha zhruba 50 krát 70 metrů, řekl ČTK velící důstojník hasičů Martin Roháč. Příčina zatím není známá, na místě je vyšetřovatel hasičů.
"Máme nasazeno osm cisteren, plamenné hoření už ustalo, už z toho nejde žádný kouř. Nasazujeme i manipulátor od firmy, která je majitelem skládky. Pomůže nám to rozhrabat a budeme to prolévat," uvedl velitel.
Požár byl nahlášen kolem 15:30. zasahuje zhruba 25 profesionálních i dobrovolných hasičů. Zřídili čerpací stanoviště, kam teď dojela jednotka místních dobrovolníků, která bude doplňovat cisterny. "Budou ji vozit kyvadlově z nádrže na vodu, která je v areálu skládky," dodal Roháč.
Na skládce Vysoká na jihu Plzeňska hořelo už v polovině dubna dvakrát během čtyř dnů. Ovzduší tehdy monitorovala chemická laboratoř z Třemošné, kterou dnes zatím hasiči nepovolali. V obou případech, stejně jako dnes, byl vyhlášen druhý stupeň požárního poplachu.