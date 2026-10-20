V Domažlicích se na koalici dohodly tři strany bez vítězného ANO

V Domažlicích se na koalici, která povede další čtyři roky nejmenší okresní město Plzeňského kraje, dohodlo druhé Sdružení pro město Domažlice (SPMD), uskupení Pro Domažlice, zahrnující lidovce a nezávislé, a ODS. Ve volbách skončily na druhém, třetím a čtvrtém místě, vítěz voleb ANO tak nejspíš skončí v opozici. Trojice budoucí koalice má 12 z 21 mandátů v zastupitelstvu. ČTK to dnes řekl lídr Pro Domažlice a současný starosta, lidovec Stanislav Antoš, který je kandidátem na starostu.
ANO a SPMD mají shodně po šesti mandátech, Pro Domažlice čtyři, ODS a uskupení Vaše Domažlice mají po dvou zastupitelích a šesté Žijeme Domažlice skončily s jedním mandátem. V sedmičlenné radě města by mělo mít SPMD tři radní, Pro Domažlice a ODS po dvou. Ve vedení města by měl stát starosta a dva místostarostové za SPMD, další personální a programové body budou strany ještě projednávat, řekl Antoš.
Domažlice jsou posledním okresním městem kraje, kde se dohodla koalice. Plzeň, Tachov, Rokycany i Klatovy už koalice dohodnuté mají. Ustavující zasedání zastupitelstva by se mělo konat v prvním listopadovém týdnu.
SPMD a Pro Domažlice se na společném postupu dohodly už večer po sečtení výsledků obecních voleb. Později se přidala ODS. "Jednali jsme i s ANO a se Žijeme Domažlice, ale koalice zůstala tříčlenná," uvedl Antoš.
V roce 2022 kandidovalo v Domažlicích deset subjektů. Volby vyhrálo hnutí ANO, získalo pět mandátů v zastupitelstvu. Druhé skončilo rovněž s pěti mandáty SPMD. Třetí Vždy Domažlice - KDU-ČSL a nezávislí získali tři zastupitele, stejně jako čtvrtá ODS. Po dvou mandátech měli Piráti a SPD a jedno křeslo připadlo uskupení Domažlice pro všechny. Na koalici se původně dohodlo ANO, Piráti, ODS a Domažlice pro všechny. Dohromady měli 11 hlasů. V červnu 2023 ale zastupitelstvo odvolalo starostu z ANO a koalice se rozpadla. Novou koalici utvořilo sdružení Vždy Domažlice, Piráti, SPMD a částečně i ANO. Během volebního období oba zastupitelé zvolení za Piráty stranu opustili.