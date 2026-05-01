Dopravní nehody v Ústeckém kraji si v dubnu vyžádaly tři lidské životy. Meziročně o dva více. Od začátku roku mají nehody v kraji sedm obětí. Vyplývá to z předběžných statistik dopravní policie a informací ČTK.
Smrtelná nehoda se stala 18. dubna v Mostě. Při nehodě osobních aut zemřeli dva lidé. Zraněného řidiče druhého vozu dopravili zdravotníci do mostecké nemocnice, řekl ČTK mluvčí záchranné služby Ústeckého kraje Prokop Voleník. Obětí nehody se stali dva senioři, doplnila severočeská policejní mluvčí Ilona Gazdošová.
Druhá nehoda s tragickým koncem se stala 28. dubna. Po srážce dvou osobních aut mezi Rumburkem a Šluknovem na Děčínsku zemřel řidič jednoho z nich. Jeho vůz po střetu narazil do stromu. Na webu o tom informovali hasiči z Ústeckého kraje.
Celkem se během dubna stalo 689 nehod, což je o pět více než loni. Při nehodách bylo deset lidí těžce zraněno, 143 lehce. Celková škoda byla vyčíslena na 46,48 milionu korun, což je pod ročním průměrem.
Nejčastější příčinou nehod bylo nepřizpůsobení jízdy okolnostem, druhou nejčastější příčinou bylo nedání přednosti. Nejtragičtějšími dny končícího měsíce byly středa 15.dubna a středa 22.dubna s 35 nehodami.
Tabulka Okresů a oddělení
Okres Počet nehod Počet mrtvých
Děčín 75 1
Chomutov 101 0
Litoměřice 97 0
Louny 67 0
Most 123 2
Teplice 94 0
Ústí nad Labem 122 0
DO ŘEHLOVICE 10 0