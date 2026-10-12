V Horní Bříze na Plzeňsku staví studenti a učni oboru kamnářství chlebovou pec

Autor: ČTK
  17:44aktualizováno  17:44
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| foto: ČTK

Na zahradě Středního odborného učiliště stavebního v Horní Bříze na Plzeňsku začali studenti a učni oboru kamnářství stavět středně velkou chlebovou pec. Dohlíží na ně kamnáři a další řemeslníci. V pátek, kdy pec upeče první chleba, ji předvedou veřejnosti a žákům mateřských a základních škol. Děti si vyzkoušejí práci s hlínou, kachlemi a další kamnářské techniky. Cílem je podpořit zájem o řemesla, řekl ČTK kamnář Ondřej Brichta z Nadryb na Plzeňsku.

Akce je součástí celoevropského Dne kamen 16. října, který v Česku podruhé pořádá Cech kamnářů. "Je to popularizace oboru a abychom lidem řekli: kamnáři tady jsou, byli a budou a chceme ukázat, že to řemeslo je hezké, že učňové jsou kluci šikovní a že si i v dnešní době prostě dovedou vydělat pěkné peníze. A aby děti věděly, že vůbec existují, protože řemeslníků je hrozně málo, i kamnářů, i když práce mají relativně dost," uvedl Brichta.

Další linka je podle něj ekologická a ekonomická, protože v době energetických krizí je dřevo nejlevnějším palivem a Česko je v něm soběstačné. "To je jediné palivo, v němž jsme schopni pokrýt svoji poptávku úplně bez problémů. Takže jsme úplně nezávislí a fungujeme, i když nám vypnou elektriku," řekl.

Mistr odborného výcviku David Běle uvedl, že postup stavby pece není úplně standardní, protože musí být postavená do týdne, kdežto běžně to trvá měsíc. "Učíme tříletý obor kamnář, teď máme deset prváků. A pak tu je maturitní obor kamnář, kde jsou v ročnících jednotky studentů. A dále rekvalifikační kurz pro 15 lidí, většinou ve věku 30 až 40 let, který končí po roce učňovskou zkouškou. Máme ho plný a pořád je mírný přetlak," řekl Běle. V Česku podle něj učí kamnáře jen v Horní Bříze a v Praze na Jarově, někdy otevírá kurzy Ostrava.

"Je rozdíl mezi tím, jestli stavíte pec na chleba nebo na pizzu, používají se trochu jiné postupy. V peci na pizzu máte oheň pořád, kdežto pec na chleba natopíte, vymetete žhavé, potom ji spaříte a sázíte chleba," řekl Běle.

Studenti a učni dnes stihli asi třetinu stavby. "Je hotový podstavec, kde máme klenbičky, a zakládáme vlastní pec s průměrem 60 centimetrů, což je ideální pro doma nebo pro skupinky," řekl Běle. Hotová je izolace, aby teplo neprostupovalo dolů a v úterý se bude zakládat kopule, na jejíž levé straně bude tunel s litinovými dvířky. "Pak stříška komínem, kterou také vyrobili naši učni z plzeňského pracoviště," uvedl. Pec zvládne čtyři až pět půlkilových bochníků, uvedl Brichta

Obvykle se pec roztopí a jak chladne, postupně se v ní pečou potraviny, které potřebují nižší teplotu. Začíná se chlebem a poslední se dává maso, které si lidé mohou vyndat druhý den teplé k obědu.

Podle obou mistrů je "pecařina" okraj jejich řemesla. Nejvíc se staví sálavá kamna, která vytopí celý dům. "Mně se líbí, že to je práce rukama, že tam jsou základy zedničiny. A také je dobré, že obor má maturitu a kdyby mi to nevyhovovalo, tak mohu pokračovat dál, třeba na umělecké zaměření nebo restaurátorství," řekl student čtvrtého ročníku Adam Klepal.

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