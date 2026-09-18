V Klatovech kandiduje šest stran, starosta Salvetr chce mandát i pošesté

Klatovy, druhé největší město Plzeňského kraje, mají ze všech okresních měst regionu nejdéle sloužícího starostu. Rudolf Salvetr z ODS je v čele téměř třiadvacetitisícových Klatov pět volebních období od roku 2006. I pro nadcházející obecní volby, které se uskuteční 9. a 10. října, stojí dvaašedesátiletý Salvetr v čele kandidátky ODS. Ze současného zastupitelstva, které má 27 členů, je na kandidátkách jednotlivých stran 25 lidí, vyplývá to z informací na webu www.volby.cz.
Kandidátky letos podalo ANO, Klatovy21, Nestraníci pro Klatovy, ODS, SPD s podporou nezávislých kandidátů, sportovců, zdravotníků a osobností města Klatov a Stačilo! V minulých volbách vyhrála ODS, získala osm mandátů. Společná kandidátka ČSSD a ANO měla šest křesel, Klatovy21 pět, Nestraníci čtyři, SPD tři a Sdružení pro Klatovy jeden mandát. Koalici utvořila ODS, Nestraníci a ČSSD s ANO. Nejúspěšnější stranou ve městě je ODS, která zde komunální volby vyhrává od roku 1994.
O hlasy voličů se letos ve městě utká šest uskupení s celkem 162 kandidáty, v roce 2022 bylo na devíti listinách 211 kandidátů. Průměrný věk kandidujících je 54 let, o 3,8 roku víc než minule. Kandiduje 29 procent žen, méně než v roce 2022.
V okrese Klatovy je 94 obcí, ve 43 z nich je podaná jen jedna kandidátka. Většinou jsou to malé vesnice, ale je mezi nimi i například město Janovice nad Úhlavou s přibližně 2500 obyvateli. Ve 38 obcích okresu mají jistotu zvolení všichni kandidující, protože na listinách je pouze tolik jmen, kolik zastupitelů se volí. V 15 obcích podali kandidátky samostatní kandidáti. To ale znamená, že pokud někdo ze zastupitelů odstoupí, musí se konat nové volby, protože na kandidátce s jedním jménem není žádný náhradník.
V končícím volebním období se nové volby kvůli rozpadu zastupitelstev konaly například v Kovčíně či v Dlažově. Dlažov s méně než 500 obyvateli je přitom jednou z obcí, kde je nyní podáno 11 samostatných kandidátek jednotlivých kandidátů. Rekordmanem v počtu podaných listin v celém kraji jsou Nezamyslice na Klatovsku, kde zvolí sedmičlenné zastupitelstvo ze 16 kandidátek s jedním jménem.
Celkem na Klatovsku kandiduje do zastupitelstev obcí 1862 lidí, v roce 2022 jich bylo 1998. Drtivou většinu, 94 procent, tvoří nestranící. Téměř 70 procent jsou muži. Ryze ženské kandidátky mají v Biřkově a v Újezdu u Plánice. V Biřkově byla ženská kandidátka i v roce 2022, v roce 2018 kandidoval mezi šesti ženami jeden muž. V obci, kde žilo k letošnímu 1. lednu 142 obyvatel, je přitom počet žen i mužů vyrovnaný - žen zde žije 70 a mužů 72.
Řada starostů na Klatovsku svoje funkce obhajuje. Končí ale například i starostové, kteří stáli v čele radnic desítky let. Letos už nekandiduje čtyřiaosmdesátiletý Karel Karásek, který je jedním z nejdéle sloužících starostů v kraji. Starostou Červeného Poříčí s 230 obyvateli je od listopadu 1991. Ve funkci končí také starosta sousedního Švihova Václav Petrus. Od roku 1994 byl čtyři roky místostarostou a od roku 1998 starostou.