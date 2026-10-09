V Kožlanech je zatím větší zájem o volby, zejména díky referendu o větrnících

Větší zájem o komunální volby než v minulých letech byl dnes od otevření volebních místností v Kožlanech na Plzeňsku. Podle volební komise je to dané souběhem s referendem o stavbě tří větrných elektráren (VTE), které zvažuje soukromý investor. Většina z desítek prvních voličů ČTK řekla, že elektrárny nechtějí. Odvolávali se na kulturní a historickou krajinu, blízkost národní kulturní památky Mariánská Týnice, na krásnou okolní přírodu a klid bez průmyslu.
Větrné elektrárny chce ve městě s 1500 občany stavět firma Meridian. "Před třemi lety jsme dělali průzkum. Z více než poloviny hlasujících bylo šest ku jedné pro větrníky. A tak jsme s firmou uzavřeli smlouvu o smlouvě budoucí. Ale jak se to rozjelo v sousedních Kralovicích, kde je také referendum o VTE, tak ho u nás chtěli také," řekl starosta Václav Kratochvíl.
Zastupitelům se ale otázka formulovaná autory petice za vypsání referenda nelíbila, také měli obavu z možného porušení předběžné smlouvy s investorem. Proto se zdrželi a vyhlášení referenda začátkem září neschválili. Petiční výbor dal jejich rozhodnutí k soudu, který rozhodl, že plebiscit bude. Letos v červnu byl navíc na úřední desce Kralovic zveřejněn návrh na krajinnou památkovou zónu typu C, který podali zástupci památky Mariánská Týnice na odbor státní památkové péče. Pokud bude návrh schválen, nemohly by se tam budovat výškové stavby. Na verdikt se čeká, stejně jako na vyjádření armády, protože na okraji města je záložní vojenské letiště.
Podle volební komise byla minulá volební účast přes 50 procent a letos bude vyšší. "Máme jednu kandidátku, a tak by asi přišlo lidí málo, ale když je referendum, tak přijdou," uvedla jedna z členek. Podle její kolegyně je nálada vůči větrným elektrárnám půl na půl. "Poslední dobou je to takové vyhecované těmi odpůrci," dodala. Nikde před budovou muzea, kde se volí, ani po obci se nepohybovaly žádní odpůrci s letáky.
"Tady to nechceme. Já to znám z Paříže, kde je třeba 50 větrníků a je to hrozné. Je to nádherné historické území Přemyslovců," uvedl dnes starší muž. Podle něj není důležité ani to, že by investor dával obci za provoz elektráren peníze. V osadě, kde bydlí, sice potřebují vyasfaltovat cestu, ale klidně si na ní ještě pár let počkají, až budou finance, dodal. "Na vhodných místech ano, na široké ploše to třeba může být, ale tady u Manětína (zámek) a Mariánské Týnice - to jsem proti. Tady tu krajinu musíme ochránit," uvedla žena.
"Nám to nevadí," řekla ČTK matka se synem, kteří nechtěli říct jména. Někteří lidé uvedli, že mají názor, ale odpověď si nechají pro sebe. "Jsem spíš proti, tady to pro větrníky není," řekla starší žena. Podle ní nikdo zatím lidem neřekl, zda by z toho něco měli. "Někdo si nakapsuje a ostatní na to budou koukat," dodala.
Pětasedmdesátiletý Oldřich Ježek je proti, protože VTE mají podle něj vliv na zdraví. "Ultrazvuk není nic dobrého, z toho můžete časem zblbnout. A když budou stavět betonové základy, tak poruší spodní vodu, které už je tak málo. Navíc elektřiny máme dost a vyváží se," řekl.