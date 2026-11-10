Plzeň plánuje v Lobezském parku zastřešené pódium s občerstvením

Zastřešené pódium pro koncerty, taneční odpoledne a další akce, občerstvení, toalety i posezení by měl nabídnout nový multifunkční objekt v Lobezském parku v Plzni. Zhruba 40 metrů dlouhá dřevěná stavba s vlnícím se tvarem by měla vzniknout v horní části parku v roce 2028. Náklady na její vybudování zatím nejsou známé. Vyplynulo to z veřejného projednání architektonické studie, řekla ČTK mluvčí čtvrtého městského obvodu Věra Zilvarová.
Vítězný návrh architektonické soutěže zpracovali Jiří Zábran a Markéta Šlajsová ze společnosti Pro-story. Stavba bude tvořit propojený celek několika částí. Její součástí bude občerstvení o ploše 18 metrů čtverečních, toalety, kruhové zastřešené pódium o průměru osm metrů a sklad. Jednotlivé objekty propojí částečně zastřešená pergola široká zhruba tři metry, která nabídne prostor k posezení a setkávání návštěvníků.
"Velkou výzvou pro nás bylo vytvořit na jedné straně unikátní zapamatovatelný soubor objektů, který bude fungovat a působit jako jeden celek, pro různorodé využití a zároveň bude respektovat stávající stromy, kterým se svým tvarem přizpůsobí," uvedl Zábran. Vlnící se podobu podle něj inspirovalo i okolní prostředí, třeba skluzavky v parku nebo meandrující řeka Úslava. Konstrukce bude ze dřeva a lehké oceli.
Pódium má sloužit koncertům, tanečním odpoledním či vystoupením dětí. Při koncertech by se na něj mohlo vejít až 60 hudebníků. Využívat ho může také nedaleká Základní umělecká škola Bedřicha Smetany. Horní část parku s loukou, kterou lidé využívají například ke sportu a piknikům, má zůstat volná.
"Plníme tak další přání z minulého ročníku participativního rozpočtu Rozhodněte sami, kdy lidé navrhli tančírnu a zastřešené pódium," uvedl starosta čtvrtého obvodu Tomáš Soukup (ANO). Protože náklady na takový projekt přesahují možnosti participativního rozpočtu, zařadil ho obvod mezi své další záměry.
Lidé mohou do 4. prosince posílat připomínky k návrhu. Architekti je podle možností zapracují do studie a pak může začít příprava projektové dokumentace.
Lobezský park vznikl na místě bývalého pískovcového lomu na okraji nivy Úslavy. Město pozemky koupilo v roce 1933 a rozhodlo se na nich vybudovat park. Podle návrhu Valentina Čočka tam vznikla romanticky pojatá krajina s umělými návršími, skálou, dvěma jezírky a vyhlídkami. Veřejnosti byl park předán 6. listopadu 1935.
Po druhé světové válce park zpustl a změnil se v lesopark. Zásadní revitalizací prošel v letech 2017 a 2018, kdy město obnovilo cesty a odpočívadla, prořezalo náletové dřeviny a doplnilo nové stromy a keře. Přibyly také herní prvky, trampolíny a dlouhé nerezové skluzavky. Obnova tehdy stála 16,5 milionu korun včetně DPH, z toho 2,5 milionu korun pokryla dotace z Operačního programu Životní prostředí.