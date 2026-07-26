V Němčovicích na Rokycansku bude lávka přes Berounku, pomůže místním i cyklistům

Autor: ČTK
  14:17aktualizováno  14:17
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Metro.cz

Mikroregion Radnicko postaví u Němčovic na Rokycansku lávku přes Berounku. Propojí obce a pomůže cyklistům a turistům. Nejbližší most je odtud 16 kilometrů. Po 15 letech od první ideje má 54metrová lávka pravomocné stavební povolení. Mikroregion teď vyhlásí soutěž na provedení stavby asi za dva miliony korun, o podporu požádá kraj. Hotový má být na jaře, pak zažádá o dotace, hlavně Státní fond dopravní infrastruktury (SFDI), s nímž je spolu s krajem předjednal. Když vše dobře půjde, mohla by se lávka za 30 až 40 milionů Kč postavit v letech 2028 a 2029, řekl ČTK místopředseda mikroregionu Miroslav Kroc (za STAN).

"Po pěti letech máme stavební povolení v právní moci, předtím jsme sedm let čekali na územní rozhodnutí. Dělal jsem všechno pro to, aby to bylo. Stavebnímu úřadu už jsem vyhrožoval soudem, že po něm budu chtít rozdíl mezi tím, co to mohlo stát před 12 lety a co to stojí dnes," uvedl starosta Němčovic, tahoun a administrátor projektu Karel Ferschmann (SNK).

Stavba železobetonového mostu bude v režii mikroregionu. Kroc, starosta nedalekých Břas a senátor, jednal s náměstkem hejtmana Pavlem Čížkem (STAN) na SFDI, další peníze dá kraj i mikroregion. Kraj chtěl podle Ferschmanna původně stavět v oblasti samoobslužné přívozy. "Ale jsou moc drahé, takže se přiklonil k lávce," řekl. Dokumentace pro provedení stavby se musí zpracovat kvůli tomu, že podle SFDI je projekt pro stavební povolení starý šest let, o rok více než by měl.

"Lávka má hlavu a patu pro turisty a podporují ji místní. Jediný odpor je od chatařů, kteří argumentují i třeba tím, že se jim tam zvýší kriminalita a prašnost od kol cyklistů," řekl Ferschmann. Lávka propojí tři kilometry vzdálené obce Olešná, součást Němčovic, a Čivice na Plzni-severu. Kdysi tam býval přívoz, teď musí lidé 16 km na most do Liblína. Turistům se propojí cyklostezky, nadnárodní se napojí na stezku Baroko III na sever Plzeňska. Lidé budou moci také přecházet z naučné stezky Údolím mloků k naučné stezce kaňonem Berounky.

"Mezi Liblínem a Dolany není žádný most, takže by tam byla pro lidi aspoň tahle lávka. My jako obec Břasy převážíme na přívozu Darová - za rok 20.000 lidí a 15.000 aut, takže je znát, že tam lidé potřebují chodit," uvedl Kroc.

Mikroregion teď vyhlásí soutěž na projekt, na nějž dá půl milionu korun, o zbytek požádá kraj. Poté vyhlásí výběrové řízení na stavbu. "Kraj na ni určitě nedá 40 milionů. Napřed bude čekat, jestli seženeme dotaci od SFDI a pak by přidal. SFDI se projekt líbí. Jediným problémem je, že ještě nemáme projekt pro provedení stavby, na němž pracujeme," dodal Kroc.

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