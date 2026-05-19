V Nemocnici Hořovice vznikne učebna i zázemí pro klinickou praxi studentů ZČU

V Nemocnici Hořovice na Berounsku vznikne specializovaná výuková učebna i zázemí pro klinickou praxi studentů Fakulty zdravotnických studií Západočeské univerzity (ZČU). Memorandum o dlouhodobé spolupráci, které počítá i s výzkumnými projekty s dalšími fakultami, dnes podepsali rektor Miroslav Lávička a Sotirios Zavalianis, majitel holdingu AKESO, jedné z největších privátních zdravotnických skupin v ČR. ČTK to řekla mluvčí ZČU Andrea Čandová.
V nemocnicích holdingu, například v Hořovicích, Berouně a na poliklinice v Praze, už teď absolvuje ročně praxi až 80 studujících oborů všeobecné ošetřovatelství, porodní asistence, fyzioterapie nebo ergoterapie. "Nově budou mít v Hořovicích stabilní a moderní zázemí pro teoretickou výuku i klinickou praxi s nejnovějšími přístroji a nejmodernějšími postupy," řekla mluvčí.
Dohoda mezi ZČU a AKESO podle rektora přispívá k naplňování vládního programu ke zvyšování počtu studentů zdravotnických oborů. "K tomu potřebujeme i víc odborných partnerů, kteří je budou přijímat na praxi. V moderních pracovištích nemocnic holdingu AKESO získají studenti zkušenosti nejen během praxí, ale část výuky absolvují přímo na místě," uvedl Lávička.
Českému zdravotnictví podle Zavalianise dlouhodobě chybí nelékařský zdravotnický personál, a proto AKESO vnímá spolupráci se ZČU jako investici do budoucnosti zdravotní péče. "Na výuku jsme se připravovali také vzděláváním našich vlastních odborníků. Téměř dva roky školíme zaměstnance, kteří předávají studentům svoje know-how," řekl.
Fakulta zdravotnických studií ZČU má podle děkana Jiřího Freie přes 1000 studujících, asi o 100 víc proti loňsku, "Nejvíc, přes 300, jich je na oboru všeobecná sestra. Druhý v pořadí je studijní program fyzioterapie, kde máme teď přes 170 studujících," uvedl.
Další fakulty ZČU se mohou do budoucna podílet na výzkumných projektech rozvoje moderních technologií ve zdravotnictví. "Spolupráce se zaměří také na podporu duševního zdraví studentů a zaměstnanců celé univerzity. Zapojí se proto také Centrum duševní rehabilitace holdingu AKESO a ombudsman ZČU," dodala mluvčí.