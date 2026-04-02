V Životicích na jihu Plzeňska se dnes občané v referendu vyjádří ke stavbě větrné elektrárny na katastru obce. Větrník s výškou přes 160 metrů včetně vrtule tam chce postavit česká firma V.E. Dožice s.r.o., Mladý Smolivec. Jeden větrný zdroj už má v nedalekých Dožicích, který byl prvním v Plzeňském kraji. Investor, který představil záměr veřejnosti, začne zpracovávat projekt a podklady pro posouzení vlivu stavby na životní prostředí (EIA) až po výsledcích plebiscitu, který se koná od 08:00 do 14:00. ČTK to řekl starosta Životic Jiří Kočí (SNK Životice).
Referendum vyhlásila sama obec, aby se k investici mohli vyjádřit všichni obyvatelé. Životice se 60 lidmi uspořádaly v březnu dvě veřejná projednávání s firmou. Stožár má stát jeden kilometr od posledního domu. Podle investora jde o nejmenší vyráběný větrník s výkonem asi 4,2 MW, výškou stožáru 130 metrů a vrtulemi 62 metrů. "V.E. Dožice je místní česká firma, kterou vlastní dva podnikatelé, z nichž jednoho tu lidé znají, protože je elektrikář a pracuje hodně v okolí. Zvažují, že by u nás vytvořili sídlo firmy," řekl starosta.
V obci se objevily letáky s popisem údajných následků provozu těchto zařízení. Uvádí se na nich, že obec o záměru neinformovala, což podle starosty není pravda; navrhují také výběrové řízení na investora. Nic rozhodnuto není, všechno ukáže referendum, řekl Kočí.
Investor slibuje obci 850.000 Kč ročně po dobu 25 let, což je polovina jejího ročního rozpočtu. Každý dům s trvale žijícími občany má dostávat každoročně tři MW elektřiny zdarma. "Kdo netopí elektřinou, tak má spotřebu jen o něco málo vyšší. Dále navrhují, že obec by měla na svůj provoz energii do 30 MW zdarma," řekl Kočí. Obec by v případě souhlasu občanů chtěla ještě vyjednat zrušení poplatků za odpad.
Životice posílily za čtyři roky o 20 obyvatel, kteří přišli do prázdných chalup. Dary od investora by využily na výstavbu kanalizace asi za 15 milionů Kč. "Nemáme tu ani vodovod, každý má svoji studnu," dodal Kočí.